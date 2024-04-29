https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/zelenskiy-ile-abdnin-10-yillik-savas-anlasmasina-musktan-sert-tepki-bu-bir-cilginlik--1083261027.html

Zelenskiy ile ABD'nin 10 yıllık 'savaş anlaşmasına' Musk'tan sert tepki: Bu bir çılgınlık!

Zelenskiy ile ABD'nin 10 yıllık 'savaş anlaşmasına' Musk'tan sert tepki: Bu bir çılgınlık!

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy ile ABD'nin arasında yapılması planlanan ikili güvenlik anlaşmasına girişimci Elon Musk'tan tepki geldi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T10:29+0300

2024-04-29T10:29+0300

2024-04-29T10:30+0300

ukrayna krizi

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joe biden

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vladimir zelenskiy

silah satışı

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Ukrayna krizinde sık sık ABD'nin savaşı körüklediğine tepki çeken Elon Musk, ABD ile Ukrayna arasında planlanan 'savaşın sürdürülmesi' planına sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile gelecek 10 yıl için silah satışlarını belirleyecek bir güvenlik anlaşması üzerine çalıştığını duyurduğunu açıklamıştı. Yakın zamanda ABD'den Kiev'e tahsil edilen 61 milyar dolar sonrası da Amerikan halkının vergisinin Ukrayna'da harcandığına yönelik birçok tepki gelmişti. Eğer Kiev ile Washington arasındaki anlaşma gerçekleşirse, 10 yıl sürecek bu anlaşmayı gelecek ABD Başkanları da engelleyemecek. Yani yapılan anlaşma, ABD'nin Ukrayna'ya 10 yıl daha silah satacağını garanti ediyor. Özellikle yaklaşan ABD seçimlerinde Donald Trump'ın önde giderken 'Ukranya'ya para vermeyeceği' açıklaması ardından bu tarz anlaşmaların yapılması medyada da tepki çekiyor. Musk, bu anlaşmaya sosyal medya hesabında ise, "Bu bir çılgınlık. Sonsuz savaş istiyorlar" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kuzey-kore-abd-ukraynaya-yenilgiye-ugrayacak-bu-sadece-bir-zaman-meselesi-1083260614.html

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