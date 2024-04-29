Uzmanlar uyardı: 'Temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
11:35
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
11:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
12:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Gazeteci-yazar Fügen Ünal Şen: 'Aslında İstanbul ve işgal halen hayatımızın çok içinde'
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Merve Köken: 'İlk yerli roman Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat kabul ediliyor fakat...'
17:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
19:03
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
20:03
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
20:47
1 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
21:17
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
21:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
21:46
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
22:19
2 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
22:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Sıvacıya mühendisten daha fazla maaş verirseniz ülkede mühendis kalmaz'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamunun araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Veterinerlerin problemleri ve talepleri
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/uzmanlar-uyardi-temmuz-ayindan-itibaren-ucuz-kasko-donemi-bitecek-1083261488.html
Uzmanlar uyardı: 'Temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek'
Uzmanlar uyardı: 'Temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek'
Sputnik Türkiye
Bugün ortalama kasko fiyatları 10 bin 200 TL seviyelerine kadar düştü. Bu fiyat düşüşü, otomobil sahipleri için önemli bir mali rahatlama sağlıyor. Ancak... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:03+0300
2024-04-29T11:03+0300
ekonomi
kasko
ucuz
ucuzluk
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
fiyat listesi
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg
Sigorta şirketleri arasında rekabet kızıştı, kaskoda fiyatlar dip yaptı. Son iki ayda kaskoda fiyat artışı hızı eksiye düştü. Son iki yıldır kaskoda fahiş fiyat artışları araç sahiplerinin gündemindeydi. Enflasyon, döviz kuru ve araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2022 yılından itibaren kaskoda primler yukarı yönlü seyir izledi.Öyle ki, 2022 yılının sonlarında fiyat artışı yüzde 280’lerle neredeyse rekor kırdı, ortalama 5 bin liralarda olan kasko fiyatları 20 bin liraların üzerine çıktı. O dönem, poliçe yenilemeleri gelenler aracın modeline göre 60-70 bin liraların üzerinde fiyat teklifleri ile karşılaşmışlardı. Fahiş fiyat artışları nedeniyle birçok araç sahibi kasko yaptırmamaya başlamıştı.2023 yılında ise yine enflasyon, döviz kuru ve araç bedellerindeki artışlar nedeniyle bir önceki yıl kadar olmasa da kaskoda fiyat artışı devam etti. Araç sahipleri yüzde 200’lerde artışlar olmasa da yüzde 100’lere varan artışlarla karşılaştılar. Geçen senenin sonlarına doğru ise otomobil pazarındaki daralmanın, artık yatırım aracı olarak görülmeyişinin, ikinci el otoda fiyatların düşününün etkisiyle kaskonun da ateşi söndü.Hürriyet'te yer alan habere göre, 2024 başından itibaren kaskoda ibre tamamen tersine döndü ve enflasyon, dolar kurundaki artışa rağmen kaskoda fiyatlar aşağı gelmeye başladı. Bugün ortalama kasko fiyatı, tüm araç grupları hesaba katıldığında 11 bin 700 TL, otomobillerde ise ortalama 10 bin 200 TL’ler seviyelerinde. Tabi yine araç grubuna göre, hasar durumuna göre fiyatlar farklılık gösterse de ortalama kasko fiyatı geçen yıllarla mukayese edildiğinde düşüş eğiliminde. Hatta son açıklanan verilere göre bu yılın şubat ayında, kaskoda fiyat artışı bir önceki aya göre artmadığı gibi eksi 5.1 azalmış durumda.Ne oldu da kaskoda fiyatlar bu kadar keskin düşüşe geçti? Son iki yıldaki fiyat artışları sonucu sigorta şirketleri kaskoda doyuma ulaştı ve son bir yılda kaskoda yüzde 70 prim artışı yaşandı. Bunun sonucunda da sigorta şirketleri 2023 yılını kasko sigortasında yüzde 319 kar artışı ile kapattı. Tabi bu durum beraberinde rekabeti de getirdi. Sene başından itibaren sigorta şirketleri hem geçen yıllarda yüksek fiyat artışı nedeniyle sistemden çıkan sigortalıları geri kazanmak hem de yeni müşteri kapmak için kaskoda kıyasıya rekabete başladılar. Rekabetin odak noktasını da fiyat oluşturunca, kaskoda fiyatlar düşmeye başladı, hatta dip yaptı.Ancak sürücüler açısından ucuz kasko dönemi çok uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Enflasyon, döviz kuru ve işçilik maliyetlerindeki artış beraberinde hasar maliyetlerini artırınca, sigorta şirketleri açısından kaskodaki karlılık da düşmeye başladı. Sigortacılara göre, temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek ve fiyatlarda keskin bir artış yaşanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/islam-memisten-carpici-tahmin-altin-icin-beklenen-mujde-geldi-dedi-bakan-simseki-isaret-etti-1083255871.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_94:0:523:322_1920x0_80_0_0_bc8cd5b8265eea2c191eea79edb12347.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kasko fiyatları, kasko değer listesi, kasko teklifi al, kasko değeri hesaplama, kasko fiyatları 2024
kasko fiyatları, kasko değer listesi, kasko teklifi al, kasko değeri hesaplama, kasko fiyatları 2024

Uzmanlar uyardı: 'Temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek'

11:03 29.04.2024
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AA
Abone ol
Bugün ortalama kasko fiyatları 10 bin 200 TL seviyelerine kadar düştü. Bu fiyat düşüşü, otomobil sahipleri için önemli bir mali rahatlama sağlıyor. Ancak sigorta sektörü temsilcileri, bu durumun geçici olduğunu ve yakında değişebileceğini belirtiyorlar. Temmuz ayından itibaren, kasko sigortalarının fiyatlarında bir artış trendi bekleniyor.
Sigorta şirketleri arasında rekabet kızıştı, kaskoda fiyatlar dip yaptı. Son iki ayda kaskoda fiyat artışı hızı eksiye düştü. Son iki yıldır kaskoda fahiş fiyat artışları araç sahiplerinin gündemindeydi. Enflasyon, döviz kuru ve araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2022 yılından itibaren kaskoda primler yukarı yönlü seyir izledi.
Öyle ki, 2022 yılının sonlarında fiyat artışı yüzde 280’lerle neredeyse rekor kırdı, ortalama 5 bin liralarda olan kasko fiyatları 20 bin liraların üzerine çıktı. O dönem, poliçe yenilemeleri gelenler aracın modeline göre 60-70 bin liraların üzerinde fiyat teklifleri ile karşılaşmışlardı. Fahiş fiyat artışları nedeniyle birçok araç sahibi kasko yaptırmamaya başlamıştı.
2023 yılında ise yine enflasyon, döviz kuru ve araç bedellerindeki artışlar nedeniyle bir önceki yıl kadar olmasa da kaskoda fiyat artışı devam etti. Araç sahipleri yüzde 200’lerde artışlar olmasa da yüzde 100’lere varan artışlarla karşılaştılar. Geçen senenin sonlarına doğru ise otomobil pazarındaki daralmanın, artık yatırım aracı olarak görülmeyişinin, ikinci el otoda fiyatların düşününün etkisiyle kaskonun da ateşi söndü.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 2024 başından itibaren kaskoda ibre tamamen tersine döndü ve enflasyon, dolar kurundaki artışa rağmen kaskoda fiyatlar aşağı gelmeye başladı. Bugün ortalama kasko fiyatı, tüm araç grupları hesaba katıldığında 11 bin 700 TL, otomobillerde ise ortalama 10 bin 200 TL’ler seviyelerinde. Tabi yine araç grubuna göre, hasar durumuna göre fiyatlar farklılık gösterse de ortalama kasko fiyatı geçen yıllarla mukayese edildiğinde düşüş eğiliminde. Hatta son açıklanan verilere göre bu yılın şubat ayında, kaskoda fiyat artışı bir önceki aya göre artmadığı gibi eksi 5.1 azalmış durumda.

Ne oldu da kaskoda fiyatlar bu kadar keskin düşüşe geçti?

Son iki yıldaki fiyat artışları sonucu sigorta şirketleri kaskoda doyuma ulaştı ve son bir yılda kaskoda yüzde 70 prim artışı yaşandı. Bunun sonucunda da sigorta şirketleri 2023 yılını kasko sigortasında yüzde 319 kar artışı ile kapattı. Tabi bu durum beraberinde rekabeti de getirdi. Sene başından itibaren sigorta şirketleri hem geçen yıllarda yüksek fiyat artışı nedeniyle sistemden çıkan sigortalıları geri kazanmak hem de yeni müşteri kapmak için kaskoda kıyasıya rekabete başladılar. Rekabetin odak noktasını da fiyat oluşturunca, kaskoda fiyatlar düşmeye başladı, hatta dip yaptı.
Ancak sürücüler açısından ucuz kasko dönemi çok uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Enflasyon, döviz kuru ve işçilik maliyetlerindeki artış beraberinde hasar maliyetlerini artırınca, sigorta şirketleri açısından kaskodaki karlılık da düşmeye başladı. Sigortacılara göre, temmuz ayından itibaren ucuz kasko dönemi bitecek ve fiyatlarda keskin bir artış yaşanacak.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
EKONOMİ
İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin: 'Altın için beklenen müjde geldi' dedi, Bakan Şimşek'i işaret etti
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала