https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-ukrayna-tarafsiz-statusunu-korumaliydi-1083280254.html

Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı

Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı

Sputnik Türkiye

“Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı” diyen Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, bu statüde olmayan Ukrayna devletinin anlamı kalmadığının altını... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T18:08+0300

2024-04-29T18:08+0300

2024-04-29T18:17+0300

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Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Smotrim.ru platformundaki köşe yazsında tarafsız statüsünü kaybeden Ukrayna devletinin bir anlamı kalmadığını ifade etti.Medvedçuk, “Ukrayna’nın Avrupa’da tam olarak tarafsızlığı ve bağımsızlığı nedeniyle bir devlet olarak anlamı vardı, ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, tarafsızlığı ve bağımsızlığı (ABD Başkanı Joe) Biden’e ve (eski İngiltere Başbakanı Boris) Johnson’a hediye etti. Sonuç olarak Ukrayna devleti anlamını yitirdi” ifadelerini kullandı.‘NATO’nun Ukrayna’yı bizzat savunmayı aklından bile geçirmemesi’ ışığında herhangi bir Ukrayna liderinin ülkeye barışı geri getirmek için ittifaka katılma fikrinden vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Medvedçuk, ancak Vladimir Zelenskiy’in bu şekilde muhakeme etme yeteneğinde olmadığının altını çizdi.Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştuZelenskiy Eylül 2022de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı. NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer ise geçtiğimiz mart ayında, Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Zelenskiy’in başvurusundan ve ona verilen tepkilerden Rusya’nın haberdar olduğunu, Moskova’nın durumu yakından izlediğini dile getirmiş, Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasının nedenlerinden birinin Kiev’in ittifaka yönelimi olduğunu hatırlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-batinin-plani-rus-medeniyetini-yok-etmek-1083057844.html

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ukrayna, yaşam için muhalefet platformu, viktor medvedçuk, nato, joe biden, boris johnson