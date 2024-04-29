https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-ukrayna-tarafsiz-statusunu-korumaliydi-1083280254.html
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı
Sputnik Türkiye
“Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı” diyen Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, bu statüde olmayan Ukrayna devletinin anlamı kalmadığının altını... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T18:08+0300
2024-04-29T18:08+0300
2024-04-29T18:17+0300
dünya
ukrayna
yaşam için muhalefet platformu
viktor medvedçuk
nato
joe biden
boris johnson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080953848_0:10:3016:1707_1920x0_80_0_0_d4b6be0c76bd4eb4a451f2153f1c2ae6.jpg
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Smotrim.ru platformundaki köşe yazsında tarafsız statüsünü kaybeden Ukrayna devletinin bir anlamı kalmadığını ifade etti.Medvedçuk, “Ukrayna’nın Avrupa’da tam olarak tarafsızlığı ve bağımsızlığı nedeniyle bir devlet olarak anlamı vardı, ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, tarafsızlığı ve bağımsızlığı (ABD Başkanı Joe) Biden’e ve (eski İngiltere Başbakanı Boris) Johnson’a hediye etti. Sonuç olarak Ukrayna devleti anlamını yitirdi” ifadelerini kullandı.‘NATO’nun Ukrayna’yı bizzat savunmayı aklından bile geçirmemesi’ ışığında herhangi bir Ukrayna liderinin ülkeye barışı geri getirmek için ittifaka katılma fikrinden vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Medvedçuk, ancak Vladimir Zelenskiy’in bu şekilde muhakeme etme yeteneğinde olmadığının altını çizdi.Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştuZelenskiy Eylül 2022de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı. NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer ise geçtiğimiz mart ayında, Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Zelenskiy’in başvurusundan ve ona verilen tepkilerden Rusya’nın haberdar olduğunu, Moskova’nın durumu yakından izlediğini dile getirmiş, Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasının nedenlerinden birinin Kiev’in ittifaka yönelimi olduğunu hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-batinin-plani-rus-medeniyetini-yok-etmek-1083057844.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080953848_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_a925d4a3641b6e9da44facda10deab99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, yaşam için muhalefet platformu, viktor medvedçuk, nato, joe biden, boris johnson
ukrayna, yaşam için muhalefet platformu, viktor medvedçuk, nato, joe biden, boris johnson
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı
18:08 29.04.2024 (güncellendi: 18:17 29.04.2024)
“Ukrayna tarafsız statüsünü korumalıydı” diyen Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, bu statüde olmayan Ukrayna devletinin anlamı kalmadığının altını çizdi.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Medvedçuk, Smotrim.ru platformundaki köşe yazsında tarafsız statüsünü kaybeden Ukrayna devletinin bir anlamı kalmadığını ifade etti.
Medvedçuk, “Ukrayna’nın Avrupa’da tam olarak tarafsızlığı ve bağımsızlığı nedeniyle bir devlet olarak anlamı vardı, ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, tarafsızlığı ve bağımsızlığı (ABD Başkanı Joe) Biden’e ve (eski İngiltere Başbakanı Boris) Johnson’a hediye etti. Sonuç olarak Ukrayna devleti anlamını yitirdi” ifadelerini kullandı.
‘NATO’nun Ukrayna’yı bizzat savunmayı aklından bile geçirmemesi’ ışığında herhangi bir Ukrayna liderinin ülkeye barışı geri getirmek için ittifaka katılma fikrinden vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Medvedçuk, ancak Vladimir Zelenskiy’in bu şekilde muhakeme etme yeteneğinde olmadığının altını çizdi.
Zelenskiy tam üyelik için NATO'ya başvurmuştu
Zelenskiy Eylül 2022de Ukrayna’nın hızlandırılmış prosedür ile NATO’ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise silahlı çatışma sırasında Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin imkansız olduğunu vurgulamıştı. NATO Askeri Komitesi Başkanı Rob Bauer ise geçtiğimiz mart ayında, Ukrayna’nın ittifaka üyeliği meselesinin çözüldüğünü ancak ‘bunun ne zaman olacağı ve neye ihtiyaç duyulduğu’ konusundaki tartışmaların devam ettiğini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Zelenskiy’in başvurusundan ve ona verilen tepkilerden Rusya’nın haberdar olduğunu, Moskova’nın durumu yakından izlediğini dile getirmiş, Ukrayna’da özel askeri operasyonun başlamasının nedenlerinden birinin Kiev’in ittifaka yönelimi olduğunu hatırlatmıştı.