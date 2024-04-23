https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-batinin-plani-rus-medeniyetini-yok-etmek-1083057844.html
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek
Sputnik Türkiye
Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, Batı’nın tehlikeli bir rakibi ortadan kaldırmak için Rus medeniyetini yok etmeyi planladığını belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T12:26+0300
2024-04-23T12:26+0300
2024-04-23T12:26+0300
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Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Sputnik için kaleme aldığı yazısında, “Rusya’nın stratejik sınırları, diğer büyük dünya güçleri gibi, kendi topraklarının çok ötesinde bulunuyor. Temelinde askeri güç ve siyasi haritayı değiştirme isteği değil, eşitlik, karşılıklı yarar ve ortaklık ilkeleri yatıyor. Yavaş yavaş tek kutuplu dünyanın yerini alan yeni uluslararası düzenin özü de budur” ifadesini kullandı.Batı propagandacılarının, ‘işgalci politika’ uygulamakla suçladığı Rusya’nın komşu toprakları ele geçirmeden yaşayamadığını iddia ettiğini anlatan Ukraynalı politikacı, Batı’nın bu iddiaya dayanarak Rusya’yı yok etmek, küçük devletlere bölmek ve uygarlık dışına itmek istediğini anlattı.Ama gerçek durumun tamamen farklı olduğunu kaydeden Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Günümüzde adaletin, kolektif Batı’nın diktatörlüğünü ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden politikacı, bunun için tüm ekonomik ve siyasi koşulların hazır olduğunu belirterek, “Batı, savaşa ne kadar çok dahil olursa o kadar çok kaybedecek” ifadesini kullandı.“Ne kadar az Ukraynalı bu savaşa destek verirse onlar için o kadar iyi olur” diyen Medvedçuk, “Ukrayna vatandaşları gerçek tarihi hatırlarsa onların Rus olduğunu ve tüm ülkeler ve halklar için adil dünya inşa etmek isteyen yeni ve güçlü Rusya’nın inşası için onlara ihtiyaç olduğunu anlar” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/londra-kieve-simdiye-kadarki-en-buyuk-askeri-yardim-ilanina-hazirlaniyor-1083054896.html
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viktor medvedçuk, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, batı, abd, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya
viktor medvedçuk, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, batı, abd, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk: Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek
Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, Batı’nın tehlikeli bir rakibi ortadan kaldırmak için Rus medeniyetini yok etmeyi planladığını belirtti.
Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Sputnik için kaleme aldığı yazısında, “Rusya’nın stratejik sınırları, diğer büyük dünya güçleri gibi, kendi topraklarının çok ötesinde bulunuyor. Temelinde askeri güç ve siyasi haritayı değiştirme isteği değil, eşitlik, karşılıklı yarar ve ortaklık ilkeleri yatıyor. Yavaş yavaş tek kutuplu dünyanın yerini alan yeni uluslararası düzenin özü de budur” ifadesini kullandı.
Batı propagandacılarının, ‘işgalci politika’ uygulamakla suçladığı Rusya’nın komşu toprakları ele geçirmeden yaşayamadığını iddia ettiğini anlatan Ukraynalı politikacı, Batı’nın bu iddiaya dayanarak Rusya’yı yok etmek, küçük devletlere bölmek ve uygarlık dışına itmek istediğini anlattı.
Ama gerçek durumun tamamen farklı olduğunu kaydeden Medvedçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Aslında Batı, tehlikeli bir rakibi ortadan kaldırmak için gerçek Rus medeniyetini yok etmeyi planlıyor. Rusya ilk kez barbar ülke ilan edilmiyor. Amaç, ‘kültür ve özgürlük’ getirecek yeni haçlı seferi düzenlemek. Oysa aslında yeni haçlılar bir kez daha onu yok etmeye çalışacak. Rusya yeni haçlılara karşı baş kaldırarak onları atalarının yanına gönderecek. Rusya her zaman kazandı çünkü savaşlarının amacı adaletti.
Günümüzde adaletin, kolektif Batı’nın diktatörlüğünü ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden politikacı, bunun için tüm ekonomik ve siyasi koşulların hazır olduğunu belirterek, “Batı, savaşa ne kadar çok dahil olursa o kadar çok kaybedecek” ifadesini kullandı.
“Ne kadar az Ukraynalı bu savaşa destek verirse onlar için o kadar iyi olur” diyen Medvedçuk, “Ukrayna vatandaşları gerçek tarihi hatırlarsa onların Rus olduğunu ve tüm ülkeler ve halklar için adil dünya inşa etmek isteyen yeni ve güçlü Rusya’nın inşası için onlara ihtiyaç olduğunu anlar” diye ekledi.