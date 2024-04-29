https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ukrayna-avrupa-insan-haklari-sozlesmesindeki-bazi-maddeleri-askiya-aldi-1083261717.html

Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bazı maddeleri askıya aldı

Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bazı maddeleri askıya aldı

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda yeni seferberlik kararıyla yurtdışındaki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamaya giden Ukrayna hükümeti, sıkıyönetim gerekçesiyle Avrupa İnsan... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T10:52+0300

2024-04-29T10:52+0300

2024-04-29T10:52+0300

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Ukrayna hükümetinin Avrupa Konseyi’ne gönderdiği mektupta, ülkede uygulanan sıkıyönetim sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin askıya alındığı belirtildi.Kiev yönetiminin nisan ayı başında Avrupa Konseyi’ne gönderdiği ve medyanın dikkatini yeni çeken mektubun metninde, “Ukrayna’da sıkıyönetimin uygulanması bağlamında, Ukrayna Anayasası’nın 30-34, 38, 39, 41-44, 53. maddelerinde öngörülen insan ve vatandaşların anayasal hak ve özgürlükleri sıkıyönetimin uygulandığı süre boyunca geçici olarak kısıtlanabilir” ifadesine yer verildi.Kısıtlamaların anayasanın öngördüğü mülkiyet dokunulmazlığı, yazışmaların gizliliği, kişisel ve aile hayatına müdahale edilmemesi, hareket özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, kamu işlerinin yönetimine katılma hakkı, özgürce seçme ve seçilme ve bazı diğer haklarla ilgili maddeler için geçerli olduğu belirtildi.Ukrayna’da, varlıklara devlet ihtiyaçları lehine el konması, sokağa çıkma yasağı, ülkeye giriş ve çıkışlara ilişkin özel uygulama, denetimlerin uygulanması, toplantı ve gösterilerin yasaklanması, oturma ve ikamet yerlerini seçme hakkının yasaklanması veya kısıtlanması gibi uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne aykırılık olarak değerlendirilebilir.Mektupta ayrıca söz konusu sözleşmelerin zorla çalıştırma, keyfi gözaltı, ayrıca düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile barışçıl toplanma özgürlüğü hakları ile ilgili maddelerine aykırılıkların kaldırıldığı bildirildi.Ukrayna, 2022 Mart ayında Avrupa Konseyi’ne söz konusu sözleşmelere aykırılık dilekçesini sunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kiev-belediye-baskani-hukumet-yolsuzlukla-yeterince-mucadele-etmiyor-1083257250.html

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