https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turkiye-sinirina-en-yakin-irak-sehrinde-30-yil-sonra-sinir-muhafizlari-yerlestirildi-1083259923.html
Türkiye sınırına en yakın Irak şehrinde 30 yıl sonra Sınır Muhafızları yerleştirildi
Türkiye sınırına en yakın Irak şehrinde 30 yıl sonra Sınır Muhafızları yerleştirildi
Sputnik Türkiye
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin en yakın sınırı olan Zaho'ya iki askeri üs kurdu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T10:00+0300
2024-04-29T10:00+0300
2024-04-29T10:00+0300
dünya
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
sınır muhafızları
güvenlik noktası
askeri üs
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu. Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/hukumet-iklim-politikasinda-anlasamadigi-icin-koalisyon-dagilmisti-basbakan-yusuf-istifa-edebilir-1083258653.html
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), sınır muhafızları, güvenlik noktası, askeri üs, türkiye, recep tayyip erdoğan
irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), sınır muhafızları, güvenlik noktası, askeri üs, türkiye, recep tayyip erdoğan
Türkiye sınırına en yakın Irak şehrinde 30 yıl sonra Sınır Muhafızları yerleştirildi
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin en yakın sınırı olan Zaho'ya iki askeri üs kurdu.
Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu.
Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.
Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.