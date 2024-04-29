https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turkiye-sinirina-en-yakin-irak-sehrinde-30-yil-sonra-sinir-muhafizlari-yerlestirildi-1083259923.html

Türkiye sınırına en yakın Irak şehrinde 30 yıl sonra Sınır Muhafızları yerleştirildi

Türkiye sınırına en yakın Irak şehrinde 30 yıl sonra Sınır Muhafızları yerleştirildi

Sputnik Türkiye

Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin en yakın sınırı olan Zaho'ya iki askeri üs kurdu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T10:00+0300

2024-04-29T10:00+0300

2024-04-29T10:00+0300

dünya

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

sınır muhafızları

güvenlik noktası

askeri üs

türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083034596_0:0:2847:1602_1920x0_80_0_0_c0ef9bb5c894012f2d309943f820ba18.jpg

Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu. Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/hukumet-iklim-politikasinda-anlasamadigi-icin-koalisyon-dagilmisti-basbakan-yusuf-istifa-edebilir-1083258653.html

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), sınır muhafızları, güvenlik noktası, askeri üs, türkiye, recep tayyip erdoğan