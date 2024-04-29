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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/hukumet-iklim-politikasinda-anlasamadigi-icin-koalisyon-dagilmisti-basbakan-yusuf-istifa-edebilir-1083258653.html
Hükümet iklim politikasında anlaşamadığı için koalisyon dağılmıştı: 'Başbakan Yusuf istifa edebilir'
Hükümet iklim politikasında anlaşamadığı için koalisyon dağılmıştı: 'Başbakan Yusuf istifa edebilir'
Sputnik Türkiye
İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri Hamza Yusuf'un Yeşiller Partisi'nin desteğini kaybetmesi ardından bu hafta yapılacak güven oylamasında yeterli desteği... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T09:30+0300
2024-04-29T09:30+0300
dünya
iskoçya
iskoçya ulusal partisi (snp)
hamza yusuf
ingiltere
bağımsızlık
bağımsızlık referandumu
the times
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İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf'un bu hafta 'görevinin sürdürülemez' olduğu sonucuna varması ardından istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülürken, medya da Yusuf'un bu durumun farkında olduğunu ve istifaya hazırlandığını belirtti. The Times'in haberlerine göre SNP'den üst düzey isimlere, "Yusuf'un bu haftaki güven oylamasından sağ çıkmasının mümkün olmadığına karar verdiği ve bugün görevi bırakabileceğinin söylendiği" de belirtildi.Söz konusu haberde, Yusuf'un yakın bir arkadaşının, "Hamza ülke ve parti için neyin en iyisi olduğunu biliyor. O ilk parti aktivisti ve bir parti adamı. Bu yüzden başka birinin zamanının geldiğini biliyor." ifadelerine yer verildi.Yusuf'un istifa edeceği iddiası, partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta perşembe günü bitirdikleri açıklamasının ardından geldi.Hamza Yusuf, İskoçya Yeşiller Partisi ile güç paylaşımı anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, güven oylamasını kazanacağını düşündüğünü belirterek, istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olarak tarihe geçti İskoçya'da bağımsızlık politikaları ile bilinen SNP'de Sturgeon'un kocasının 'para aklama' iddiaları ardından Başbakan Nicola Sturgeon istifa etmişti. Liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, 29 Mart tarihinde resmi olarak İskoçya'nın ilk müslüman başbakanı olmuştu. Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231211/iskocya-lideri-yusufun-ateskes-cagrisi-ve-erdoganla-gorusmesi-ingiliz-yonetimini-kizdirdi-1078319800.html
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iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), hamza yusuf, ingiltere, bağımsızlık, bağımsızlık referandumu, the times
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), hamza yusuf, ingiltere, bağımsızlık, bağımsızlık referandumu, the times

Hükümet iklim politikasında anlaşamadığı için koalisyon dağılmıştı: 'Başbakan Yusuf istifa edebilir'

09:30 29.04.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANİskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
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İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri Hamza Yusuf'un Yeşiller Partisi'nin desteğini kaybetmesi ardından bu hafta yapılacak güven oylamasında yeterli desteği alamayacağı iddiaları nedeniyle istifa etmeye hazırlandığı belirtiliyor.
İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf'un bu hafta 'görevinin sürdürülemez' olduğu sonucuna varması ardından istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülürken, medya da Yusuf'un bu durumun farkında olduğunu ve istifaya hazırlandığını belirtti.
The Times'in haberlerine göre SNP'den üst düzey isimlere, "Yusuf'un bu haftaki güven oylamasından sağ çıkmasının mümkün olmadığına karar verdiği ve bugün görevi bırakabileceğinin söylendiği" de belirtildi.
Söz konusu haberde, Yusuf'un yakın bir arkadaşının, "Hamza ülke ve parti için neyin en iyisi olduğunu biliyor. O ilk parti aktivisti ve bir parti adamı. Bu yüzden başka birinin zamanının geldiğini biliyor." ifadelerine yer verildi.
Yusuf'un istifa edeceği iddiası, partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta perşembe günü bitirdikleri açıklamasının ardından geldi.
Hamza Yusuf, İskoçya Yeşiller Partisi ile güç paylaşımı anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, güven oylamasını kazanacağını düşündüğünü belirterek, istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.

Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olarak tarihe geçti

İskoçya'da bağımsızlık politikaları ile bilinen SNP'de Sturgeon'un kocasının 'para aklama' iddiaları ardından Başbakan Nicola Sturgeon istifa etmişti. Liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, 29 Mart tarihinde resmi olarak İskoçya'nın ilk müslüman başbakanı olmuştu.
Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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İskoçya lideri Yusuf'un ateşkes çağrısı ve Erdoğan'la görüşmesi İngiliz yönetimini kızdırdı
11 Aralık 2023, 13:46
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