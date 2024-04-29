https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tffden-ankaraspor-nazilli-belediyespor-macina-sorusturma-1083276842.html
TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma
TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili soruşturma başlattı. Karşılaşmada iki takımın da şut atmadan 90... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T16:11+0300
2024-04-29T16:11+0300
2024-04-29T16:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
soruşturma
ankaraspor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı.Edinilen bilgiye göre TFF, çeşitli iddialardan dolayı ligin 37. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı incelemeye aldı.Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), soruşturma, ankaraspor
türkiye futbol federasyonu (tff), soruşturma, ankaraspor
TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma
16:11 29.04.2024 (güncellendi: 16:12 29.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili soruşturma başlattı. Karşılaşmada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre TFF, çeşitli iddialardan dolayı ligin 37. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı incelemeye aldı.
Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.
İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.