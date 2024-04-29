https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tffden-ankaraspor-nazilli-belediyespor-macina-sorusturma-1083276842.html

TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma

TFF'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına soruşturma

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili soruşturma başlattı. Karşılaşmada iki takımın da şut atmadan 90... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T16:11+0300

2024-04-29T16:11+0300

2024-04-29T16:12+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

soruşturma

ankaraspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_879b51cb72fda51335dd9333b62f9906.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı.Edinilen bilgiye göre TFF, çeşitli iddialardan dolayı ligin 37. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı incelemeye aldı.Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), soruşturma, ankaraspor