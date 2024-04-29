https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ters-yone-girmek-icin-paspas-serdiler-bu-sokagin-sonunda-ne-var-biz-de-merak-ediyoruz-1083269310.html

Ters yöne girmek için paspas serdiler: 'Bu sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz'

Ters yöne girmek için paspas serdiler: 'Bu sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta ters yöne girişi engellemek için sokağa konulan kapan, sürücüleri durduramadı. Kapan engelini aşmak için dakikalarca uğraşan ve paspas yardımıyla... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T14:00+0300

2024-04-29T14:00+0300

2024-04-29T14:00+0300

yaşam

esenyurt

trafik

paspas

sokak

istanbul

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Akçaburgaz Mahallesi'nde sürekli kazaların yaşandığı 1566 Sokak'ta ters yön ihlalini engellemek için belediye ekiplerince kapan konuldu. Ancak kapanlı önlem, kural tanımaz sürücüleri durduramadı. Sokakta kapan olduğunu bilen birçok sürücü, çeşitli yöntemlerle engelleri aşarak yolunda devam etmeye çalıştı. 100 metre ilerideki dönüşü kullanmak yerine dakikalarca uğraşarak paspas yöntemi ile kapanı aşan gençler kameraya yansıdı.Kazaların devam ettiği sokakta bazı sürücülerin ise dikkatsizce kapana girerek lastiklerini patlattığı görüldü. Kapana giren bir sürücü ise, şans eseri lastiği patlamadan yoluna devam etti.'Bu sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz'Bölgede çalışan Ali Gürsoy, "Burası meşhur sokağımız. Sürekli kaza oluyordu. Belediye ekiplerince kapan konuldu. Bu kez de kaldırımdan geçmeye çalışan, paspas koyanlar oluyor. Sokağın sonunda ne var biz de merak ediyoruz. Kaldırımdan geçmeye çalışan, paspas koyanlar var. Kapan da çözüm olmadı. Bilinçli olarak ihlal ediliyor. Kapanı gördükleri halde geçmeye çalışıyorlar. Yüz metre ileride dönüş yok. Yüz metre dolanmaktansa dakikalarca uğraşıp kapanı geçmeye çalışıyorlar" dedi.Sokakta birçok trafik kazasının yaşandığını anlatan Gürsoy, bazı sürücülerin ise dikkatsizce kapandan geçerek lastiklerini patlattığını söyledi.

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