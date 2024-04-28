https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/besiktasta-zincirleme-trafik-kazasi-olay-yerine-itfaiye-polis-ve-saglik-ekipleri-sevk-edildi-1083231518.html
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Karşı şeride geçerek, 2 otomobilin üzerinde asılı kaldı
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Karşı şeride geçerek, 2 otomobilin üzerinde asılı kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T12:48+0300
2024-04-28T12:48+0300
2024-04-28T13:11+0300
türkiye
zincirleme kaza
beşiktaş
kaza
trafik
trafik kazası
istanbul
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Beşiktaş'ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.Büyükdere Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç zincirleme kazaya neden oldu.Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
türkiye
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beşiktaşta zincirleme kaza, beşiktaşta zincirleme trafik kazası, istanbul beşiktaş kaza
beşiktaşta zincirleme kaza, beşiktaşta zincirleme trafik kazası, istanbul beşiktaş kaza
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: Karşı şeride geçerek, 2 otomobilin üzerinde asılı kaldı
12:48 28.04.2024 (güncellendi: 13:11 28.04.2024)
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç birbirine girdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Beşiktaş'ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç zincirleme kazaya neden oldu.
Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.