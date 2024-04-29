https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/taksimde-1-mayis-hazirliklari-basladi-1083280804.html

Taksim’de 1 Mayıs hazırlıkları başladı

Taksim’de 1 Mayıs hazırlıkları başladı

Sputnik Türkiye

1 Mayıs'ta kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı ve çevresinde önlemler alınmaya başladı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatılırken çok... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T18:25+0300

2024-04-29T18:25+0300

2024-04-29T18:25+0300

türkiye

taksim

taksim meydanı

1 mayıs

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Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi önlemler alınmaya başlandı. Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.Yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da alınacak tedbirleri açıklamış, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Ayrıca; İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı’na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunulabileceklerdir" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/chp-lideri-ozgur-ozelden-icisleri-bakani-yerlikayaya-1-mayis-yasagi-telefonu--1083269696.html

türkiye

taksim

taksim meydanı

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Sputnik Türkiye

taksim, taksim meydanı, 1 mayıs