https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/super-ligde-36-hafta-maclari-ayni-gun-ve-saatte-oynanacak-1083278199.html

Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T17:12+0300

2024-04-29T17:12+0300

2024-04-29T17:12+0300

spor

süper lig

maç

hakem

galatasaray

fenerbahçe

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TFF, 36. haftanın programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Süper Lig 36. hafta programı şöyle:Fenerbahçe - KayserisporTrabzonspor - İstanbulsporFatih Karagümrük - GalatasarayKonyaspor - SamsunsporAdana Demirspor - Gaziantep FKSivasspor - RAMS BaşakşehirKasımpaşa - AntalyasporCorendon Alanyaspor - BeşiktaşHatayspor - MKE AnkaragücüPendikspor - Çaykur Rizespor

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süper lig, maç, hakem, galatasaray, fenerbahçe