https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/super-ligde-36-hafta-maclari-ayni-gun-ve-saatte-oynanacak-1083278199.html
Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T17:12+0300
2024-04-29T17:12+0300
2024-04-29T17:12+0300
spor
süper lig
maç
hakem
galatasaray
fenerbahçe
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TFF, 36. haftanın programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Süper Lig 36. hafta programı şöyle:Fenerbahçe - KayserisporTrabzonspor - İstanbulsporFatih Karagümrük - GalatasarayKonyaspor - SamsunsporAdana Demirspor - Gaziantep FKSivasspor - RAMS BaşakşehirKasımpaşa - AntalyasporCorendon Alanyaspor - BeşiktaşHatayspor - MKE AnkaragücüPendikspor - Çaykur Rizespor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/galatasaray-kulubu-baskani-dursun-ozbek-yeniden-aday-oldugunu-acikladi-1083206952.html
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süper lig, maç, hakem, galatasaray, fenerbahçe
süper lig, maç, hakem, galatasaray, fenerbahçe
Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
TFF, 36. haftanın programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig 36. hafta programı şöyle:
Fenerbahçe - Kayserispor
Trabzonspor - İstanbulspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Konyaspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Gaziantep FK
Sivasspor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Antalyaspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
Hatayspor - MKE Ankaragücü
Pendikspor - Çaykur Rizespor