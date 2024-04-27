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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T11:38+0300
2024-04-27T11:38+0300
2024-04-27T12:39+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
dursun özbek
seçim
başkan
başkan adayı
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.Faaliyetlerini anlatan Özbek şöyle konuştu:Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, seçimin yaklaştığını hatırlatarak, "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" ifadelerini kullandı.
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), dursun özbek, seçim, başkan, başkan adayı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı
11:38 27.04.2024 (güncellendi: 12:39 27.04.2024)
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.
Faaliyetlerini anlatan Özbek şöyle konuştu:
"Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Arkadaşlarımla bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Kimi zaman zorlandığımız günlerimiz, uykusuz gecelerimiz oldu. Ancak Galatasaray'ımız için çalışmaktan hiç yorulmadık. Bu süreçte bizi ayakta tutan şey sizin verdiğiniz destekti. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik için neleri başarabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu birlik ve beraberliğe bir parça bile katkım varsa benim için çok değerlidir."
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, seçimin yaklaştığını hatırlatarak, "25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden adayım. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" ifadelerini kullandı.