https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/sergen-yalcin-artik-futbolda-odemelerin-1-2-ay-geriden-gelmesi-cok-onemli-degil-1083290084.html

Sergen Yalçın: Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil

Sergen Yalçın: Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil

Sputnik Türkiye

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kendisiyle ilgili yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T23:39+0300

2024-04-29T23:39+0300

2024-04-29T23:42+0300

spor

sergen yalçın

ödeme

futbol

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için zor bir oyun oldu, çok ciddi eksiklerimiz vardı. Oyun başladıktan sonra da sakatlanan oyuncularla daha da katlandı. Bundan önceki periyotlarda çok fazla maçlar oynadık muhtemelen sakatlıklar yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Bu da kısıtlı olan kadromuzda bizi iyice sıkıntıya sokmaya başladı. Gerideyken 10 kişi kalmak çok daha zor. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Topu biz oynadık, çok ciddi üstünlüğümüz vardı. Golü bulabilirdik ama bu tür oyunlarda bireysel hatalar sonuçları belirliyor. Bugün savunmada çok fazla bireysel hata yaptık, pozisyon hatası yaptık. Bu maçtan çıkaracağımız dersler çıkarıp, en kısa sürede Pendikspor maçına hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bunu telafi ederiz” diye konuştu. Kırmızı-beyazlı yaşanan ekonomik durum ve çıkan haberlerle ilgili Yalçın şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/-ergin-atamana-35-bin-euro-para-cezasi-1083285962.html

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sergen yalçın, ödeme, futbol