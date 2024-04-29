https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/-ergin-atamana-35-bin-euro-para-cezasi-1083285962.html
Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi organizasyonu Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası verdi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T21:35+0300
2024-04-29T21:35+0300
2024-04-29T21:35+0300
spor
panathinaikos basketbol takımı
ergin ataman
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdae0b7ffbd7057e3b43d7780d6d8dec.jpg
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin euro para cezası aldı.Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin euro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin euro para cezası verildi.Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/sinirden-telefonu-firlatmis-taraftardan-tepki-gelmisti-fatih-terimden-tepkilere-yanit-geldi--1083277486.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e81587136e2c1e50fa3ce2fdf6e58d17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
panathinaikos basketbol takımı, ergin ataman, ceza
panathinaikos basketbol takımı, ergin ataman, ceza
Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
Avrupa Ligi organizasyonu Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası verdi.
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin euro para cezası aldı.
Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin euro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin euro para cezası verildi.
Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.