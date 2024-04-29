https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/-ergin-atamana-35-bin-euro-para-cezasi-1083285962.html

Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası

Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası

Sputnik Türkiye

Avrupa Ligi organizasyonu Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası verdi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T21:35+0300

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spor

panathinaikos basketbol takımı

ergin ataman

ceza

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Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin euro para cezası aldı.Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin euro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin euro para cezası verildi.Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.

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panathinaikos basketbol takımı, ergin ataman, ceza