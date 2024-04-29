https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rusyada-polis-aracina-silahli-saldiri-5-saldirgan-etkisiz-hale-getirildi-1083258900.html
Rusya’da polis aracına silahlı saldırı: 5 saldırgan etkisiz hale getirildi
Rusya’da polis aracına silahlı saldırı: 5 saldırgan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’nun güneyindeki Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde polis aracına saldırı düzenlenirken, saldırıda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği, 5... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T09:28+0300
2024-04-29T09:28+0300
2024-04-29T09:28+0300
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Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Trafik ekiplerinin geçici denetim noktasına Vaz-2109 otomobiliyle yaklaşan saldırganlar polislere el bombası attıktan sonra ateş açtı” ifadesine yer verildi.Polis memurlarının ateşle karşılık vermesi sonucu 5 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganların birinin üzerindeki patlayıcının infilak ettiği belirtildi.‘İki polis hayatını kaybetti’Saldırıda, iş seyahati kapsamında Karaçay-Çerkesya’da görev yapan Kurgan Bölgesi’ne bağlı 2 polis memurunun hayatını kaybettiği, biri Kurganlı olmak üzere 4 polisin yaralandığı bildirildi. Yaralı polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Birkaç el yapımı patlayıcı cihaz bulunduğu olay yerinde bomba uzmanlarının çalışma yaptığı belirtildi.Rusya İçişleri Bakanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Başkanı Sergey Başurin’in, olay yerinde bulunan güvenlik güçleri mensuplarının çalışmalarını koordine ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/putin-teror-21-yuzyilin-en-buyuk-tehditlerinden-biri-olmaya-devam-ediyor-1083101594.html
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rusya, terör saldırısı, polis, polis memuru, can kaybı, karaçay çerkesya, karaçay-çerkez cumhuriyeti, trafik polisi
rusya, terör saldırısı, polis, polis memuru, can kaybı, karaçay çerkesya, karaçay-çerkez cumhuriyeti, trafik polisi
Rusya’da polis aracına silahlı saldırı: 5 saldırgan etkisiz hale getirildi
Rusya Federasyonu’nun güneyindeki Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde polis aracına saldırı düzenlenirken, saldırıda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın ise olay yerine etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Trafik ekiplerinin geçici denetim noktasına Vaz-2109 otomobiliyle yaklaşan saldırganlar polislere el bombası attıktan sonra ateş açtı” ifadesine yer verildi.
Polis memurlarının ateşle karşılık vermesi sonucu 5 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganların birinin üzerindeki patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
‘İki polis hayatını kaybetti’
Saldırıda, iş seyahati kapsamında Karaçay-Çerkesya’da görev yapan Kurgan Bölgesi’ne bağlı 2 polis memurunun hayatını kaybettiği, biri Kurganlı olmak üzere 4 polisin yaralandığı bildirildi. Yaralı polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Birkaç el yapımı patlayıcı cihaz bulunduğu olay yerinde bomba uzmanlarının çalışma yaptığı belirtildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Başkanı Sergey Başurin’in, olay yerinde bulunan güvenlik güçleri mensuplarının çalışmalarını koordine ettiği bildirildi.