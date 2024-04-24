https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/putin-teror-21-yuzyilin-en-buyuk-tehditlerinden-biri-olmaya-devam-ediyor-1083101594.html

Putin: Terör, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor

Putin: Terör, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörizmin 21. yüzyılın en ciddi tehditlerinden biri olmaya devam ettiğini vurgularken, bazı ülkelerin özel servislerinin... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T12:33+0300

2024-04-24T12:33+0300

2024-04-24T12:33+0300

dünya

terörizm

terörizmle mücadele

rusya

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi

abd

crocus city hall

terör saldırısı

moskova

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Putin, arkasında bazı ülkelerin özel servislerinin de bulunduğu terörist saldırıların amacının egemen devletlerin anayasal temellerini sarsmak ve istikrarsızlaştırmakla birlikte etnik ve dinler arası nefreti körüklemek olduğunu söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi’nin St. Peterburg şehrinde düzenlediği 12. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri Toplantısı’nın katılımcılarına video mesajıyla hitap eden Putin, küresel terörizmin arkasındaki gizli servislerin rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti:Başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart’ta gerçekleşen kanlı saldırının bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Rus lider, “Rusya’nın istihbarat servisleri ve güvenlik güçleri, bu alçakça suçun tüm detaylarını tespit etmeye ve incelemeye, azmettiricileri, sponsorları, organizatörleri dahil tüm katılımcılarını tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hiçbiri adil cezadan kaçmamalı” ifadesini kullandı.Toplantıda öncelikli olarak bilgi alanının iç ve dış tehditlere karşı korunma konusuna odaklanılacağını söyleyen Putin, bu konunun tüm ülkeler için aktüel olduğunu ve ulusal güvenliğin, sosyal istikrarın, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından son derece önemli olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın, küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanması ve çoğu ülkenin çıkarlarını karşılayan yeni çok kutuplu dünya düzeninin oluşumu konusunda tüm ülkelerle yakın işbirliğine hazır olduğunun altını çizen Putin, “Bu toplantının, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına ve dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağından eminim” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/medvedev-abd-ve-avrupali-liderler-crocus-saldirisinin-suc-ortaklari-1082569740.html

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terörizm, terörizmle mücadele, rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, abd, crocus city hall, terör saldırısı, moskova