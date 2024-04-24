Putin: Terör, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
14:20
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:19
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
16:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
17:24
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
18:25
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
18:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyada üretilen her 100 yapay zeka patentinin 61'i Çin'e ait'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: İktidar kendi çıkardığı kanunu bugün kaldırma yoluna gidiyor
09:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:42
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güncel tüketici problemleri
12:05
84 dk
HABER MASASI
"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/putin-teror-21-yuzyilin-en-buyuk-tehditlerinden-biri-olmaya-devam-ediyor-1083101594.html
Putin: Terör, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor
Putin: Terör, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörizmin 21. yüzyılın en ciddi tehditlerinden biri olmaya devam ettiğini vurgularken, bazı ülkelerin özel servislerinin... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T12:33+0300
2024-04-24T12:33+0300
dünya
terörizm
terörizmle mücadele
rusya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
abd
crocus city hall
terör saldırısı
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081843638_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f3351740321861ebb2bba9c7bc602757.jpg
Putin, arkasında bazı ülkelerin özel servislerinin de bulunduğu terörist saldırıların amacının egemen devletlerin anayasal temellerini sarsmak ve istikrarsızlaştırmakla birlikte etnik ve dinler arası nefreti körüklemek olduğunu söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi’nin St. Peterburg şehrinde düzenlediği 12. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri Toplantısı’nın katılımcılarına video mesajıyla hitap eden Putin, küresel terörizmin arkasındaki gizli servislerin rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti:Başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart’ta gerçekleşen kanlı saldırının bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Rus lider, “Rusya’nın istihbarat servisleri ve güvenlik güçleri, bu alçakça suçun tüm detaylarını tespit etmeye ve incelemeye, azmettiricileri, sponsorları, organizatörleri dahil tüm katılımcılarını tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hiçbiri adil cezadan kaçmamalı” ifadesini kullandı.Toplantıda öncelikli olarak bilgi alanının iç ve dış tehditlere karşı korunma konusuna odaklanılacağını söyleyen Putin, bu konunun tüm ülkeler için aktüel olduğunu ve ulusal güvenliğin, sosyal istikrarın, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından son derece önemli olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın, küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanması ve çoğu ülkenin çıkarlarını karşılayan yeni çok kutuplu dünya düzeninin oluşumu konusunda tüm ülkelerle yakın işbirliğine hazır olduğunun altını çizen Putin, “Bu toplantının, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına ve dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağından eminim” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/medvedev-abd-ve-avrupali-liderler-crocus-saldirisinin-suc-ortaklari-1082569740.html
rusya
abd
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081843638_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d1917ccacdc2676773724f49cf2dcc3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terörizm, terörizmle mücadele, rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, abd, crocus city hall, terör saldırısı, moskova
terörizm, terörizmle mücadele, rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, abd, crocus city hall, terör saldırısı, moskova

Putin: Terör, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor

12:33 24.04.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin FSB genel kurulunda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin FSB genel kurulunda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörizmin 21. yüzyılın en ciddi tehditlerinden biri olmaya devam ettiğini vurgularken, bazı ülkelerin özel servislerinin de bulunduğu terörist saldırıların amacının egemen devletlerin anayasal temellerini sarsmaya yönelik olduğunun altını çizdi.
Putin, arkasında bazı ülkelerin özel servislerinin de bulunduğu terörist saldırıların amacının egemen devletlerin anayasal temellerini sarsmak ve istikrarsızlaştırmakla birlikte etnik ve dinler arası nefreti körüklemek olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi’nin St. Peterburg şehrinde düzenlediği 12. Uluslararası Güvenlik Sorunları Yüksek Temsilcileri Toplantısı’nın katılımcılarına video mesajıyla hitap eden Putin, küresel terörizmin arkasındaki gizli servislerin rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

Elbette uluslararası terörizm, 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olarak kalıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen ve arkasında sadece radikal grupların değil, aynı zamanda bazı ülkelerin gizli servislerinin de yer aldığı terör saldırılarının amacı, bağımsız ülkelerin anayasal temellerini yıkmak ve istikrarını bozmak, etnik ve dinler arası nefreti körüklemek. Bununla birlikte suçluların başvurduğu yöntemler giderek daha karmaşık ve barbarca hale geliyor.

Başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart’ta gerçekleşen kanlı saldırının bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Rus lider, “Rusya’nın istihbarat servisleri ve güvenlik güçleri, bu alçakça suçun tüm detaylarını tespit etmeye ve incelemeye, azmettiricileri, sponsorları, organizatörleri dahil tüm katılımcılarını tespit etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hiçbiri adil cezadan kaçmamalı” ifadesini kullandı.
Toplantıda öncelikli olarak bilgi alanının iç ve dış tehditlere karşı korunma konusuna odaklanılacağını söyleyen Putin, bu konunun tüm ülkeler için aktüel olduğunu ve ulusal güvenliğin, sosyal istikrarın, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından son derece önemli olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünya toplumunun, sistematik ve tutarlı bir şekilde ülkelerin bilgi alanındaki davranışlarına ilişkin ortak, yasal olarak bağlayıcı kurallar ve ilkeler oluşturması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Hiç şüphesiz, ülkelerin bağımsızlık ve güvenliğinin güçlendirilmesinin en önemli şartı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ve savunulmasıdır. Tarihten gelen deneyimin gösterdiği gibi, halklarının ulusal kimliğini ve özgünlüğünü koruyan, atalarının anısına saygı duyan ve aynı zamanda diğer kültür ve geleneklere saygıyla yaklaşan ülkeler tutarlı ve bağımsız bir şekilde gelişiyor. Bu yaklaşım, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluştuğu, küresel güç dengesinin giderek dünya çoğunluğu lehine değiştiği ve yeni kalkınma merkezlerinin aktif olarak güçlendiği günümüzde özellikle önemli.

Rusya’nın, küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanması ve çoğu ülkenin çıkarlarını karşılayan yeni çok kutuplu dünya düzeninin oluşumu konusunda tüm ülkelerle yakın işbirliğine hazır olduğunun altını çizen Putin, “Bu toplantının, ülkelerimizin ve halklarımızın yararına ve dünya genelinde barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağından eminim” diye ekledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
DÜNYA
Medvedev: ABD ve Avrupalı liderler Crocus saldırısının suç ortakları
8 Nisan, 10:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала