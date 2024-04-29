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‘Rusya’da kalan Avrupalı bankalarının 2023’te ödediği vergiler dört kat arttı’
‘Rusya’da kalan Avrupalı bankalarının 2023’te ödediği vergiler dört kat arttı’
Sputnik Türkiye
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden en büyük Avrupalı bankaların 2023’te en az 800 milyon euro vergi ödediğini... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T13:30+0300
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Financial Times gazetesinin haberinde, “Rusya’da kalan en büyük Batı bankaları geçen yıl Kremlin’e 800 milyon euro’dan fazla vergi ödedi. Bu, savaş öncesi seviyenin dört katı” ifadesine yer verildi.Avrupa merkezli Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo ve OTP Bank’ın Rusya’daki faaliyetlerden 2023’te toplam 3 milyar euro’dan fazla kazanç elde ettiği, bunun 2021 yılına göre iki kat daha fazla olduğu kaydedildi. 2021’de 200 milyon euro vergi ödeyen bankaların, 2023 kazancındaki bu sıçrama sonucu ödedikleri vergi miktarının 800 milyon euro’ya çıktığı belirtildi.Söz konusu miktarının yarısından fazlasının Raiffeisen Bank International’e ait olduğu bildirildi. Avusturya merkezli Raiffeisen’in Rusya’daki iş ilanlarını analiz eden gazete, bankanın müşteri tabanını büyütme yönünde çok iddialı planlara sahip olduğunu yazdı.Haberde, “Bu vergiler, Rusya’da kalan yabancı şirketlerin, yaptırımlara rağmen Moskova’ya finansal istikrarı koruma konusunda nasıl yardımcı olduğunun bir örneği” dendi.Avrupalı bankaların kazançlarını sadece Rusya’da artan faiz oranları değil, yerli bankalara yönelik uygulanan yaptırımlar sayesinde artırdığını belirtilen Financial Times, “Yaptırımlar, rakiplerini uluslararası ödeme sistemlerine erişimden mahrum etti ve ülkedeki müşteriler için Batılı bankaların çekiciliğini artırdı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/putin-rusya-merkez-bankasi-turkiyedeki-sorunlarin-yasanmasina-izin-vermiyor-1083157814.html
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rusya, bankacılık, bankacılık sektörü, yabancı, yabancı yatırımcı, ekonomik yaptırım, yaptırım, moskova, moscow city
rusya, bankacılık, bankacılık sektörü, yabancı, yabancı yatırımcı, ekonomik yaptırım, yaptırım, moskova, moscow city

‘Rusya’da kalan Avrupalı bankalarının 2023’te ödediği vergiler dört kat arttı’

13:30 29.04.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваMoscow City gökdelen
Moscow City gökdelen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden en büyük Avrupalı bankaların 2023’te en az 800 milyon euro vergi ödediğini bildirdi. Bu rakamın, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekatının başladığı 2022’den önce ödenen vergi miktarının dört katı olduğu kaydedildi.
Financial Times gazetesinin haberinde, “Rusya’da kalan en büyük Batı bankaları geçen yıl Kremlin’e 800 milyon euro’dan fazla vergi ödedi. Bu, savaş öncesi seviyenin dört katı” ifadesine yer verildi.
Avrupa merkezli Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo ve OTP Bank’ın Rusya’daki faaliyetlerden 2023’te toplam 3 milyar euro’dan fazla kazanç elde ettiği, bunun 2021 yılına göre iki kat daha fazla olduğu kaydedildi.
2021’de 200 milyon euro vergi ödeyen bankaların, 2023 kazancındaki bu sıçrama sonucu ödedikleri vergi miktarının 800 milyon euro’ya çıktığı belirtildi.
Söz konusu miktarının yarısından fazlasının Raiffeisen Bank International’e ait olduğu bildirildi. Avusturya merkezli Raiffeisen’in Rusya’daki iş ilanlarını analiz eden gazete, bankanın müşteri tabanını büyütme yönünde çok iddialı planlara sahip olduğunu yazdı.
Haberde, “Bu vergiler, Rusya’da kalan yabancı şirketlerin, yaptırımlara rağmen Moskova’ya finansal istikrarı koruma konusunda nasıl yardımcı olduğunun bir örneği” dendi.
Avrupalı bankaların kazançlarını sadece Rusya’da artan faiz oranları değil, yerli bankalara yönelik uygulanan yaptırımlar sayesinde artırdığını belirtilen Financial Times,Yaptırımlar, rakiplerini uluslararası ödeme sistemlerine erişimden mahrum etti ve ülkedeki müşteriler için Batılı bankaların çekiciliğini artırdı” diye ekledi.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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