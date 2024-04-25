https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/putin-rusya-merkez-bankasi-turkiyedeki-sorunlarin-yasanmasina-izin-vermiyor-1083157814.html

Putin: Rusya Merkez Bankası, Türkiye'deki sorunların yaşanmasına izin vermiyor

Putin: Rusya Merkez Bankası, Türkiye'deki sorunların yaşanmasına izin vermiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Merkez Bankası'nın faizle ilgili kararlarında doğru hareket ettiğini ve Türkiye'de şu anda görülen enflasyonla ilgili... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T17:25+0300

2024-04-25T17:25+0300

2024-04-25T17:36+0300

ekonomi

vladimir putin

türkiye

rusya

ekonomi

enflasyon

faiz

faiz indirimi

faiz oranı

faiz oranları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083157361_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_e06bfb57ed68b96d04c62971240df907.jpg

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin Moskova'da yapılan kongresinde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki deneyimin tekrarlanmaması için faiz indirimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.Rusya lideri, "Enflasyondaki eğilimleri görüyoruz, olumlu, azalma yönünde eğilimler var. Merkez Bankası'nın buna uygun bir tepki vereceğini umuyorum. Her halükarda, ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasında bir denge kurmayı başarıyoruz" dedi.Rusya Merkez Bankası yönetimine göre enflasyon risklerinin hala devam ettiğini ve faiz oranlarının hala yüksek seviyede tutulduğunu söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, Türkiye'deki deneyimin tekrarlanmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini ve Merkez Bankası'nın da şu anda bu şekilde hareket ettiğini ve politika faizini çift hanelerde tuttuğunu sözlerine ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, türkiye, rusya, ekonomi, enflasyon, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rusya merkez bankası