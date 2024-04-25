Putin: Rusya Merkez Bankası, Türkiye'deki sorunların yaşanmasına izin vermiyor
17:25 25.04.2024 (güncellendi: 17:36 25.04.2024)
© Sputnik / Алексей МайшевPutin
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Merkez Bankası'nın faizle ilgili kararlarında doğru hareket ettiğini ve Türkiye'de şu anda görülen enflasyonla ilgili sorunların yaşanmasına izin vermediğini vurguladı.
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin Moskova'da yapılan kongresinde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki deneyimin tekrarlanmaması için faiz indirimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Rusya lideri, "Enflasyondaki eğilimleri görüyoruz, olumlu, azalma yönünde eğilimler var. Merkez Bankası'nın buna uygun bir tepki vereceğini umuyorum. Her halükarda, ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasında bir denge kurmayı başarıyoruz" dedi.
Rusya Merkez Bankası yönetimine göre enflasyon risklerinin hala devam ettiğini ve faiz oranlarının hala yüksek seviyede tutulduğunu söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya lideri, "Enflasyondaki eğilimleri görüyoruz, olumlu, azalma yönünde eğilimler var. Merkez Bankası'nın buna uygun bir tepki vereceğini umuyorum. Her halükarda, ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasında bir denge kurmayı başarıyoruz" dedi.
Rusya Merkez Bankası yönetimine göre enflasyon risklerinin hala devam ettiğini ve faiz oranlarının hala yüksek seviyede tutulduğunu söyleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farklı bir yol izlenmesi halinde bazı komşu ülkelerde olduğu gibi enflasyonun çift haneli olduğu ve faiz oranının defalarca artmasına rağmen hala yüksek seyrettiği bir durum ortaya çıkabilir. (O ülkeler) Eşiği aştılar ve şimdi bununla başa çıkamıyorlar. Kimden bahsettiğimi anlıyorsunuz, Türkiye'deki dostlarımızı. Henüz sonuç alamadılar."
Putin, Türkiye'deki deneyimin tekrarlanmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini ve Merkez Bankası'nın da şu anda bu şekilde hareket ettiğini ve politika faizini çift hanelerde tuttuğunu sözlerine ekledi.