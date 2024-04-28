https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesim-yerini-daha-kontrol-altina-aldi-1083236389.html
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldı
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki Novobahmutovka... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T14:24+0300
2024-04-28T14:24+0300
2024-04-28T14:38+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novobahmutovkayerleşim biriminin kurtarılarak askerden arındırıldığı” ifadesine yer verildi.Avdeyevka’nın kuzeybatısında yer alan Novobahmutovka’nın kurtarılması, Berdiçi köyünü savunan Ukrayna birlikleri için bir kuşatma tehdidi oluştururken, bu köyün ele geçirilmesinin Ukrayna kuvvetlerinin lojistiğini önemli ölçüde sekteye uğratacağı biliniyor.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 46 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/alman-leopard-tanki-baskent-moskovada-sergileniyor-1083234643.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, askeri operasyon
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldı
14:24 28.04.2024 (güncellendi: 14:38 28.04.2024)
Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novobahmutovkayerleşim biriminin kurtarılarak askerden arındırıldığı” ifadesine yer verildi.
Avdeyevka’nın kuzeybatısında yer alan Novobahmutovka’nın kurtarılması, Berdiçi köyünü savunan Ukrayna birlikleri için bir kuşatma tehdidi oluştururken, bu köyün ele geçirilmesinin Ukrayna kuvvetlerinin lojistiğini önemli ölçüde sekteye uğratacağı biliniyor.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 46 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 587 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 869 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 189 obüs ve havan topu ile 21 bin 372 özel askeri araç imha edildi