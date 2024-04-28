Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldı

Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 587 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 869 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 189 obüs ve havan topu ile 21 bin 372 özel askeri araç imha edildi