Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rus ordusunun eline geçen son model Alman Leopard 2 tankıyla birlikte Marder tipi zırhlı muharebe aracının başkent Moskova’daki Zafer Parkı'nda (Park Pobedi) sergilenmeye başlandı.Marder muharebe aracıyla birlikte Leopard tankının üzerinde Alman bayrağı olduğu gözlerden kaçmazken, Leopard 2 tankının Rus birlikleri tarafından geçtiğimiz haftalarda Avdeyevka bölgesinden Merkez Askeri Bölge'nin onarım birimine teslim edildiği açıklanmıştı.Almanya merkezli Rheinmetall yapımı Marder zırhlı muharebe aracının ise mart ayı sonunda yine Avdeyevka istikameti yakınlarında ele geçirildiği belirtilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından askeri operasyon sırasında ele geçirilen ganimet silah ve teçhizatın 1 Mayıs'ta Moskova’daki Zafer Parkı’nda sergileneceğini ve ve serginin bir ay boyunca açık kalacağını bildirdi.Açık sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna tarafından üretilen 30'dan fazla askeri teçhizat örneği de yer alacak.
Kiev’in uzun süre hazırlanmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlandırdığı karşı saldırısında umut bağladığı Alman tankı Leopard’ın başkent Moskova’ya getirilerek sergilenmeye başlandığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rus ordusunun eline geçen son model Alman Leopard 2 tankıyla birlikte Marder tipi zırhlı muharebe aracının başkent Moskova’daki Zafer Parkı'nda (Park Pobedi) sergilenmeye başlandı.
Marder muharebe aracıyla birlikte Leopard tankının üzerinde Alman bayrağı olduğu gözlerden kaçmazken, Leopard 2 tankının Rus birlikleri tarafından geçtiğimiz haftalarda Avdeyevka bölgesinden Merkez Askeri Bölge'nin onarım birimine teslim edildiği açıklanmıştı.
Almanya merkezli Rheinmetall yapımı Marder zırhlı muharebe aracının ise mart ayı sonunda yine Avdeyevka istikameti yakınlarında ele geçirildiği belirtilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından askeri operasyon sırasında ele geçirilen ganimet silah ve teçhizatın 1 Mayıs'ta Moskova’daki Zafer Parkı’nda sergileneceğini ve ve serginin bir ay boyunca açık kalacağını bildirdi.
Açık sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna tarafından üretilen 30'dan fazla askeri teçhizat örneği de yer alacak.