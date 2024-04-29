https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/nukleer-silaha-haziriz-diyen-polonya-cumhurbaskani-dudadan-geri-adim-1083277854.html
'Nükleer silaha hazırız' diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan geri adım
'Nükleer silaha hazırız' diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan geri adım
Sputnik Türkiye
NATO'nun doğu kanadında güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla Polonya'ya nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Duda... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T17:01+0300
2024-04-29T17:01+0300
2024-04-29T17:06+0300
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Kanada'da yayın yapan CTV News'e, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Böyle bir karar hakkında bir bilgim yok. Bilinçli bir şekilde konuşmak gerekirse böyle bir kararın alınmadığını, ancak hazır olduğumuzu belirtiyoruz" dedi.Rusya'nın ‘tehlikeli’ olduğunu savunan Duda, nükleer silah konuşlandırmaya ilişkin kararın, NATO müttefikleriyle alınması gerektiğini kaydetti.Andrzej Duda, 22 Nisan'da, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını söylemişti.Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorskiy ise Cumhurbaşkanı Duda'nın nükleer silahların konuşlandırılması konusunu konuşma yetkisinin olmadığını belirtmişti.Fransa’dan yanıt: Polonya'daki nükleer silahlar NATO-Rusya anlaşmasını iptal edebilirPolonya’nın bu hamlesini Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine değerlendiren Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Polonya'da nükleer silah konuşlandırılmasının Rusya ile NATO arasındaki Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenlik Anlaşmasını geçersiz kılabileceğini söyledi."AB'deki tek nükleer güç biziz ve özelliğimiz NATO Nükleer Planlama Grubuna dahil olmamamız” diyen Lecornu, Fransa’nın bu anlaşmaya planlama ve caydırıcılıkta özerk olduğu için dahil olmadığını vurgularken, “Ancak Polonya'da nükleer silah konuşlandırılması NATO-Rusya anlaşmasını iptal edeceği için müttefikler arasında tartışılmasını gerektirecektir” diye uyardı.NATO'nun nükleer silahlara sahip üç üyesi bulunurken, bu ülkeler ABD, Fransa ve İngiltere olarak biliniyor.Nükleer silahları müttefikleriyle paylaşan tek ülke ise ABD olurken, Washington’un geçmişte Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi NATO üyesi ülkelere nükleer silah yerleştirdiği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/polonya-disisleri-dudanin-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasi-konusunu-konusma-yetkisi-yok-1083199364.html
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andrzej duda, polonya, nükleer silah, nato, abd, fransa, ingiltere
andrzej duda, polonya, nükleer silah, nato, abd, fransa, ingiltere
'Nükleer silaha hazırız' diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan geri adım
17:01 29.04.2024 (güncellendi: 17:06 29.04.2024)
NATO'nun doğu kanadında güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla Polonya'ya nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Duda, müttefiklerinden gelen tepkilerin ardından topraklarında nükleer silah konuşlandırma konusunda bir karar alınmadığını bildirdi.
Kanada'da yayın yapan CTV News'e, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Böyle bir karar hakkında bir bilgim yok. Bilinçli bir şekilde konuşmak gerekirse böyle bir kararın alınmadığını, ancak hazır olduğumuzu belirtiyoruz" dedi.
Rusya'nın ‘tehlikeli’ olduğunu savunan Duda, nükleer silah konuşlandırmaya ilişkin kararın, NATO müttefikleriyle alınması gerektiğini kaydetti.
Andrzej Duda, 22 Nisan'da, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını söylemişti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorskiy ise Cumhurbaşkanı Duda'nın nükleer silahların konuşlandırılması konusunu konuşma yetkisinin olmadığını belirtmişti.
Fransa’dan yanıt: Polonya'daki nükleer silahlar NATO-Rusya anlaşmasını iptal edebilir
Polonya’nın bu hamlesini Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine değerlendiren Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Polonya'da nükleer silah konuşlandırılmasının Rusya ile NATO arasındaki Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenlik Anlaşmasını geçersiz kılabileceğini söyledi.
"AB'deki tek nükleer güç biziz ve özelliğimiz NATO Nükleer Planlama Grubuna dahil olmamamız” diyen Lecornu, Fransa’nın bu anlaşmaya planlama ve caydırıcılıkta özerk olduğu için dahil olmadığını vurgularken, “Ancak Polonya'da nükleer silah konuşlandırılması NATO-Rusya anlaşmasını iptal edeceği için müttefikler arasında tartışılmasını gerektirecektir” diye uyardı.
NATO'nun nükleer silahlara sahip üç üyesi bulunurken, bu ülkeler ABD, Fransa ve İngiltere olarak biliniyor.
Nükleer silahları müttefikleriyle paylaşan tek ülke ise ABD olurken, Washington’un geçmişte Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi NATO üyesi ülkelere nükleer silah yerleştirdiği kaydedilmişti.