https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/polonya-disisleri-dudanin-nukleer-silahlarin-konuslandirilmasi-konusunu-konusma-yetkisi-yok-1083199364.html

Polonya Dışişleri: Duda’nın nükleer silahların konuşlandırılması konusunu konuşma yetkisi yok

Polonya Dışişleri: Duda’nın nükleer silahların konuşlandırılması konusunu konuşma yetkisi yok

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorskiy, Cumhurbaşkanı Duda'nın nükleer silahların konuşlandırılması konusunu konuşma yetkisinin olmadığını belirtti. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T00:23+0300

2024-04-27T00:23+0300

2024-04-27T01:11+0300

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andrzej duda

sikorsky

nato

nükleer silah

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Polsat televizyonuna konuşan Sikorskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırılması olasılığını konuşma yetkisinin bulunmadığını ve bu konuda uyarıldığını söyledi.Sikorskiy, "Sayın Cumhurbaşkanına en üst düzeyden bu konu hakkında konuşmaması gerektiği söylendi. Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu tarafından belirlenen dış politikayı temsil eder” dedi.Ülke hükümetinin cumhurbaşkanına nükleer silahlar konusunda konuşması için ‘bir yetki" vermediğini belirten Skorskiy, “Bunlar, NATO’nun nükleer planlama grubunda son derece gizlilik ortamında tartıştığımız çok ciddi konular” diye konuştu.Daha önce NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda, topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını ifade eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Donald Tusk'u 1 Mayıs'ta ülke topraklarında nükleer silahların konuşlandırılması konusunda bir görüşme yapmak üzere davet etmişti. Tusk ise Cumhurbaşkanı'nı bu tür açıklamalar yapmaya iten nedenleri öğrenmek istediği için Duda ile görüşeceğini belirtmişti.

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polonya, andrzej duda, sikorsky, nato, nükleer silah