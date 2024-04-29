https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/litvanyadan-askerlik-cagindaki-ukraynali-kacaklar-icin-yeni-oneri-1083278321.html

Litvanya'dan askerlik çağındaki Ukraynalı 'kaçaklar' için yeni öneri

Litvanya'dan askerlik çağındaki Ukraynalı 'kaçaklar' için yeni öneri

Sputnik Türkiye

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'yla çatışmalar başladıktan sonra ülkeyi terk eden 'askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalıların ülkelerine... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T17:19+0300

2024-04-29T17:19+0300

2024-04-29T17:19+0300

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Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas'ın Kiev'in askerlik çağındaki erkekleri silah altına almaya yardımcı olabileceklerini belirtmesinin ardından bir açıklama da Başbakan Simonyte'den geldi.Litvanya ulusal radyosu LRT'ye demeç veren Litvanya Başbakanı Simonyte, Ukrayna vatandaşları için AB ülkelerinde geçerli olan geçici koruma statüsünün evrensel olduğunu ve söz konusu kişilere geniş garantiler sunduğunu belirterek "Bu sorunla ilgili daha geniş işbirliğine ihtiyaç var. Bu, bir iki ülkenin sorunu değil" dedi.Litvanya olarak daha önce bu sorunu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le ele aldıklarını anımsatan Simonyte, "Oturum izni verirken veya uzatırken kişinin seferberlik görevlerini yerine getirip getirmediğini veya bu görevlerden muaf olup olmadığını tespit edebileceğimizi kaydettik" ifadelerini kullandı.Simonyte, söz konusu soruna AB düzeyinde çözüm bulunması gerektiğini de vurguladı.Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin, seferberlik için uygun şekilde kaydedilmedikleri sürece konsolosluk ofislerinden belge almalarını veya yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada Kiev'in potansiyel askerleri ülkelerine geri göndermesine yardımcı olabileceklerini dile getirmişti.Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada Ukraynalı erkeklerin haklarının ellerinden alınması kararının 'adil' olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ay imzaladığı tartışmalı askeri seferberlik reformlarıyla uyumlu olduğunu öne sürmüştü.AB yetkililerine göre, savaşabilecek yaşta tahminen 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/litvanya-kievin-avrupadaki-askerlik-cagindaki-erkekleri-silah-altina-almasina-yardimci-olabiliriz-1083183401.html

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