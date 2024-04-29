https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kuzey-kore-guney-yolunu-mayin-doseyerek-kapatti-1083263305.html
Kuzey Kore, Güney yolunu ‘mayın döşeyerek’ kapattı
Kuzey Kore, Güney yolunu ‘mayın döşeyerek’ kapattı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin, iki ülkeyi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediği bildirildi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:24+0300
2024-04-29T11:24+0300
2024-04-29T11:27+0300
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sınır
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Bu adım, ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki bitmeyen savaşta son hamle olarak görülürken, Yonhap'taki habere göre Güney Kore'den askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini açıkladı.Bu gelişmenin, iki ülke arasındaki sınır ötesi yolların kapatılması kapsamında Kuzey Kore'nin attığı son adımlardan biri olduğuna dikkat çekilen haberde, Kuzey Kore'nin geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon'daki Arrowhead Tepesi yakınlarında DMZ içerisindeki yollara mayın döşediğinin tespit edildiği anımsatıldı.Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatı vermişti.Kuzey Kore, 18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kuzey-kore-liderinden-orduya-talimat-modern-savasa-hazir-daha-fazla-kadrolar-yetistirin-1083194746.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, sınır, mayın, gerilim
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, sınır, mayın, gerilim
Kuzey Kore, Güney yolunu ‘mayın döşeyerek’ kapattı
11:24 29.04.2024 (güncellendi: 11:27 29.04.2024)
Kuzey Kore’nin, iki ülkeyi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediği bildirildi.
Bu adım, ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki bitmeyen savaşta son hamle olarak görülürken, Yonhap'taki habere göre Güney Kore'den askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini açıkladı.
Bu gelişmenin, iki ülke arasındaki sınır ötesi yolların kapatılması kapsamında Kuzey Kore'nin attığı son adımlardan biri olduğuna dikkat çekilen haberde, Kuzey Kore'nin geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon'daki Arrowhead Tepesi yakınlarında DMZ içerisindeki yollara mayın döşediğinin tespit edildiği anımsatıldı.
Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatı vermişti.
Kuzey Kore, 18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırmıştı.