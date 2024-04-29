https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/kuzey-kore-guney-yolunu-mayin-doseyerek-kapatti-1083263305.html

Kuzey Kore, Güney yolunu ‘mayın döşeyerek’ kapattı

Kuzey Kore, Güney yolunu ‘mayın döşeyerek’ kapattı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin, iki ülkeyi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediği bildirildi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T11:24+0300

2024-04-29T11:24+0300

2024-04-29T11:27+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

güney kore

sınır

mayın

gerilim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083263014_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_18f8c9afe137f7851e2efbfc09783f94.jpg

Bu adım, ABD’yi müttefiki olarak gören Güney Kore ile balistik füze denemelerine odaklanan Kuzey Kore arasındaki bitmeyen savaşta son hamle olarak görülürken, Yonhap'taki habere göre Güney Kore'den askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini açıkladı.Bu gelişmenin, iki ülke arasındaki sınır ötesi yolların kapatılması kapsamında Kuzey Kore'nin attığı son adımlardan biri olduğuna dikkat çekilen haberde, Kuzey Kore'nin geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon'daki Arrowhead Tepesi yakınlarında DMZ içerisindeki yollara mayın döşediğinin tespit edildiği anımsatıldı.Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatı vermişti.Kuzey Kore, 18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kuzey-kore-liderinden-orduya-talimat-modern-savasa-hazir-daha-fazla-kadrolar-yetistirin-1083194746.html

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, sınır, mayın, gerilim