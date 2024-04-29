https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ingiliz-basini-ukrayna-icin-kotu-baris-sonuna-kadar-savastan-daha-ucuza-mal-olur-1083275614.html
İngiliz basını: Ukrayna için kötü barış, sonuna kadar savaştan daha ucuza mal olur
İngiliz basını: Ukrayna için kötü barış, sonuna kadar savaştan daha ucuza mal olur
Sputnik Türkiye
İngiliz Daily Mail gazetesinin köşe yazarı Peter Hitchens, ABD’nin kışkırttığı Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T16:21+0300
2024-04-29T16:21+0300
2024-04-29T16:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
barış
savaş
müzakere
kiev
rusya
ingiltere
daily mail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_0848a028324fed766bcb75a8935056cb.jpg
İngiliz gazeteci Hitchens, Daily Mail için kaleme aldığı yazısında, “Ukrayna çatışmasından öğrendiğimiz tek şey, güçlü bir komşuyu kasten sinirlendirmenin başınızı belaya sokacağı ve kötü uzlaşmanın, sonuna kadar savaşmaktan daha ucuz ve güvenli olduğu” ifadesini kullandı.Ukrayna’da tüm olup bitenlerin Amerikan siyasi elitlerinin hevesinin sonucu olduğunu kaydeden Hitchens, aynı elitin daha önce Batı’yı Irak savaşına sürüklediğini, Libya ve Suriye’yi yıktığını belirterek, “Onlar, dünyayı yeniden yaratabileceklerini düşünüyorlar. Ama tekrar tekrar yapmayı başardıkları tek şey onu kırmak oldu. Dünyanın nasıl çalıştığına dair fikirleri tarih kitaplarından değil çizgi romanlardan almış gibiler” diye yazdı.ABD elitlerine çok uzun zaman boyunca, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğu uyarısı yapıldığı anımsatılan yazıda, öte yandan bu dâhilerin tüm uyarıları duymazdan gelerek Batı’yı kanlı ve sonu görünmeyen bir çatışmaya sürüklediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html
ukrayna
kiev
rusya
ingiltere
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d846e47a19013cfa2fe92395d7d297c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, barış, savaş, müzakere, kiev, rusya, ingiltere, daily mail, abd, abd hegemonyası
ukrayna, ukrayna ordusu, barış, savaş, müzakere, kiev, rusya, ingiltere, daily mail, abd, abd hegemonyası
İngiliz basını: Ukrayna için kötü barış, sonuna kadar savaştan daha ucuza mal olur
İngiliz Daily Mail gazetesinin köşe yazarı Peter Hitchens, ABD’nin kışkırttığı Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, “Kötü uzlaşı, sonuna kadar savaşmaktan daha ucuz ve güvenli” dedi.
İngiliz gazeteci Hitchens, Daily Mail için kaleme aldığı yazısında, “Ukrayna çatışmasından öğrendiğimiz tek şey, güçlü bir komşuyu kasten sinirlendirmenin başınızı belaya sokacağı ve kötü uzlaşmanın, sonuna kadar savaşmaktan daha ucuz ve güvenli olduğu” ifadesini kullandı.
Ukrayna’da tüm olup bitenlerin Amerikan siyasi elitlerinin hevesinin sonucu olduğunu kaydeden Hitchens, aynı elitin daha önce Batı’yı Irak savaşına sürüklediğini, Libya ve Suriye’yi yıktığını belirterek, “Onlar, dünyayı yeniden yaratabileceklerini düşünüyorlar. Ama tekrar tekrar yapmayı başardıkları tek şey onu kırmak oldu. Dünyanın nasıl çalıştığına dair fikirleri tarih kitaplarından değil çizgi romanlardan almış gibiler” diye yazdı.
ABD elitlerine çok uzun zaman boyunca, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğu uyarısı yapıldığı anımsatılan yazıda, öte yandan bu dâhilerin tüm uyarıları duymazdan gelerek Batı’yı kanlı ve sonu görünmeyen bir çatışmaya sürüklediği kaydedildi.