https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ingiliz-basini-ukrayna-icin-kotu-baris-sonuna-kadar-savastan-daha-ucuza-mal-olur-1083275614.html

İngiliz basını: Ukrayna için kötü barış, sonuna kadar savaştan daha ucuza mal olur

İngiliz basını: Ukrayna için kötü barış, sonuna kadar savaştan daha ucuza mal olur

Sputnik Türkiye

İngiliz Daily Mail gazetesinin köşe yazarı Peter Hitchens, ABD’nin kışkırttığı Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T16:21+0300

2024-04-29T16:21+0300

2024-04-29T16:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

barış

savaş

müzakere

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rusya

ingiltere

daily mail

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İngiliz gazeteci Hitchens, Daily Mail için kaleme aldığı yazısında, “Ukrayna çatışmasından öğrendiğimiz tek şey, güçlü bir komşuyu kasten sinirlendirmenin başınızı belaya sokacağı ve kötü uzlaşmanın, sonuna kadar savaşmaktan daha ucuz ve güvenli olduğu” ifadesini kullandı.Ukrayna’da tüm olup bitenlerin Amerikan siyasi elitlerinin hevesinin sonucu olduğunu kaydeden Hitchens, aynı elitin daha önce Batı’yı Irak savaşına sürüklediğini, Libya ve Suriye’yi yıktığını belirterek, “Onlar, dünyayı yeniden yaratabileceklerini düşünüyorlar. Ama tekrar tekrar yapmayı başardıkları tek şey onu kırmak oldu. Dünyanın nasıl çalıştığına dair fikirleri tarih kitaplarından değil çizgi romanlardan almış gibiler” diye yazdı.ABD elitlerine çok uzun zaman boyunca, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğu uyarısı yapıldığı anımsatılan yazıda, öte yandan bu dâhilerin tüm uyarıları duymazdan gelerek Batı’yı kanlı ve sonu görünmeyen bir çatışmaya sürüklediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/batili-siyasetciler-roma-imparatorlugunun-hatasini-tekrarliyor-1083272851.html

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