https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ibb-sehir-hatlarindan-deniz-taksi-ile-kanonun-carpismasina-iliskin-aciklama-1083284387.html
İBB Şehir Hatları'ndan deniz taksi ile kanonun çarpıştığı kazayla ilgili açıklama
İBB Şehir Hatları'ndan deniz taksi ile kanonun çarpıştığı kazayla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İBB) Şehir Hatları AŞ cumartesi günü deniz taksi ile bir kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili şirket içi soruşturma ve disiplin... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T20:20+0300
2024-04-29T20:20+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den deniz taksi ile bir kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, 27 Nisan Cumartesi günü Bostancı-Eminönü seferini yapan Florya isimli deniz taksinin Kalamış açıklarında bir kano ile çarpıştığı ve kanoda bulunan iki kişinin denize düştüğü belirtilerek, mürettebatın hemen aksiyon alarak Sahil Güvenlik ekiplerine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdiği bildirildi.Denize düşenlerden birinin can simidi ile diğerinin ise deniz taksi kaptanı ve bir yolcunun suya atlamasıyla kurtarıldığı, bu kişilerin olay yerine gelen hızlı bot ile Kalamış Marina'ya çıkarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Kalamış açıklarında 27 Nisan'da, deniz taksi ile kano çarpışmış, kanodaki iki kadın yaralanmış ve denize düşmüştü. Kurtarılan kadınlar, hastaneye sevk edilmişti. Deniz taksinin kaptanı A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/istanbulda-su-birikintisine-dusen-cocugun-olumune-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-1083239903.html
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ibb, kano, deniz taksi, kalamış yat limanı
ibb, kano, deniz taksi, kalamış yat limanı
İBB Şehir Hatları'ndan deniz taksi ile kanonun çarpıştığı kazayla ilgili açıklama
20:20 29.04.2024 (güncellendi: 20:22 29.04.2024)
İBB) Şehir Hatları AŞ cumartesi günü deniz taksi ile bir kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili şirket içi soruşturma ve disiplin işlemlerini başlatıldığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den deniz taksi ile bir kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, 27 Nisan Cumartesi günü Bostancı-Eminönü seferini yapan Florya isimli deniz taksinin Kalamış açıklarında bir kano ile çarpıştığı ve kanoda bulunan iki kişinin denize düştüğü belirtilerek, mürettebatın hemen aksiyon alarak Sahil Güvenlik ekiplerine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdiği bildirildi.
Denize düşenlerden birinin can simidi ile diğerinin ise deniz taksi kaptanı ve bir yolcunun suya atlamasıyla kurtarıldığı, bu kişilerin olay yerine gelen hızlı bot ile Kalamış Marina'ya çıkarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale Kalamış Marina'da yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilmiş olup tedavi süreçleri hastanede devam etmektedir, yolcuların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ayrıca Şehir Hatları olarak yaralının sağlık durumunu yakından takip ettiğimizi ve olayla ilgili şirket içi soruşturma ve disiplin işlemlerini başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Kalamış açıklarında 27 Nisan'da, deniz taksi ile kano çarpışmış, kanodaki iki kadın yaralanmış ve denize düşmüştü. Kurtarılan kadınlar, hastaneye sevk edilmişti. Deniz taksinin kaptanı A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.