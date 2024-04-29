https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ibb-sehir-hatlarindan-deniz-taksi-ile-kanonun-carpismasina-iliskin-aciklama-1083284387.html

İBB Şehir Hatları'ndan deniz taksi ile kanonun çarpıştığı kazayla ilgili açıklama

İBB Şehir Hatları'ndan deniz taksi ile kanonun çarpıştığı kazayla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İBB) Şehir Hatları AŞ cumartesi günü deniz taksi ile bir kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili şirket içi soruşturma ve disiplin... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T20:20+0300

2024-04-29T20:20+0300

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türkiye

ibb

kano

deniz taksi

kalamış yat limanı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den deniz taksi ile bir kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, 27 Nisan Cumartesi günü Bostancı-Eminönü seferini yapan Florya isimli deniz taksinin Kalamış açıklarında bir kano ile çarpıştığı ve kanoda bulunan iki kişinin denize düştüğü belirtilerek, mürettebatın hemen aksiyon alarak Sahil Güvenlik ekiplerine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdiği bildirildi.Denize düşenlerden birinin can simidi ile diğerinin ise deniz taksi kaptanı ve bir yolcunun suya atlamasıyla kurtarıldığı, bu kişilerin olay yerine gelen hızlı bot ile Kalamış Marina'ya çıkarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Kalamış açıklarında 27 Nisan'da, deniz taksi ile kano çarpışmış, kanodaki iki kadın yaralanmış ve denize düşmüştü. Kurtarılan kadınlar, hastaneye sevk edilmişti. Deniz taksinin kaptanı A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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kalamış yat limanı

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