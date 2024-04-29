https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/hirsizi-kestigi-alarmlar-ele-verdi-1083283407.html
Hırsızı kestiği alarmlar ele verdi
Hırsızı kestiği alarmlar ele verdi
Sputnik Türkiye
Nevşehir’de bir AVM’deki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan kadın yakalandı. Kadını kestiği alarmlar ele verdi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T19:49+0300
2024-04-29T19:49+0300
2024-04-29T19:50+0300
türkiye
avm
hırsızlık
alarm
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AVM’ye alışveriş için giden E.F. isimli kadın gözüne kestirdiği ürünlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla keserek kıyafetleri çantasına koydu. Kestiği alarmları yine mağaza içine bırakan kadın mağazadan çaldığı ürünlerle birlikte ayrıldı. Kırık alarmları gören mağaza personeli durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında hırsızlık yapan kadının kestiği alarmları mağaza içerisinde kuytu bir köşeye sakladığı görüldü. Mağaza yetkilileri emniyete ihbarda bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlının eşkalini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. Çaldığı ürünlerin parasını ödediYapılan çalışmalarda aynı gün çaldığı ürünlerle birlikte yakalanan kadın gözaltına alındı. Çalınan ürünler mağazaya teslim edilirken, hırsızlık zanlısı çaldığı diğer ürünlerin parasını ödeyince mağaza yetkilileri şikayetten vazgeçti. E.F., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/meteoroloji-acikladi-bir-hafta-surecek-1083279373.html
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avm, hırsızlık, alarm
Hırsızı kestiği alarmlar ele verdi
19:49 29.04.2024 (güncellendi: 19:50 29.04.2024)
Nevşehir’de bir AVM’deki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan kadın yakalandı. Kadını kestiği alarmlar ele verdi.
AVM’ye alışveriş için giden E.F. isimli kadın gözüne kestirdiği ürünlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla keserek kıyafetleri çantasına koydu.
Kestiği alarmları yine mağaza içine bırakan kadın mağazadan çaldığı ürünlerle birlikte ayrıldı. Kırık alarmları gören mağaza personeli durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi.
Kamera kayıtlarında hırsızlık yapan kadının kestiği alarmları mağaza içerisinde kuytu bir köşeye sakladığı görüldü.
Mağaza yetkilileri emniyete ihbarda bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlının eşkalini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.
Çaldığı ürünlerin parasını ödedi
Yapılan çalışmalarda aynı gün çaldığı ürünlerle birlikte yakalanan kadın gözaltına alındı. Çalınan ürünler mağazaya teslim edilirken, hırsızlık zanlısı çaldığı diğer ürünlerin parasını ödeyince mağaza yetkilileri şikayetten vazgeçti.
E.F., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.