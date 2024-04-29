https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/meteoroloji-acikladi-bir-hafta-surecek-1083279373.html

Meteoroloji açıkladı: Bir hafta sürecek

Meteoroloji açıkladı: Bir hafta sürecek

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın hafta boyu sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak etkisini sürdüreceği belirtildi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T17:44+0300

2024-04-29T17:44+0300

2024-04-29T17:44+0300

türkiye

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Özdemirci, bir hafta boyunca Türkiye genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini belirterek şunları söyledi: İstanbulİstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyleyen Özdemirci, "Salı günü için 14-18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 14-17, perşembe günü içinde 13-17 derece sıcaklık beklentimiz var" diye konuştu.AnkaraAnkara’da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Özdemirci, "Salı günü için 13’e- 24 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 15- 24 derece. Perşembe günü için çok bulutlu bir hava var, yağış beklentimiz yok. 12-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe’den sonra da yine Cuma, cumartesi ve hafta sonunda dahil olmak üzere sağanak yağışlar devam edecek" bilgisini paylaştı.İzmirİzmir’de de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava olacağını belirten Özdemirci, "Yağış beklentimiz yok. Salı günü için 15-28 derece, çarşamba günü için 16-27 derece, perşembe günü içinde 15-25 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü de yine İzmir’de yağış beklentimiz yok ama hafta sonunda sağanak yağışlı" dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Türkiye’yi etkisi altına alacağını yineledi.Deprem bölgesiDeprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin de konuşan Özdemirci, "Önümüzdeki 3-5 gün boyunca tüm deprem bölgesindeki illerimiz sağanak yağışlı. Özellikle de çarşamba günü için; Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak" bilgilendirmesini yaptı.Kuvvetli yağış alacak yerlerde sel, su baskınına karşı vatandaşlara uyarıda bulanan Özdemirci, "Yine özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görece kuvvetli yağışlarda heyelan, toprak teması gibi hadiselerde meydana gelebilir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/meteoroloji-uyardi-gok-gurultu-saganak-geliyor-1083259356.html

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sağanak yağış hava durumu, yarın hava nasıl olacak, yağışlar ne kadar sürecek,