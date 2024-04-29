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Meteoroloji açıkladı: Bir hafta sürecek
Meteoroloji açıkladı: Bir hafta sürecek
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın hafta boyu sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak etkisini sürdüreceği belirtildi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T17:44+0300
2024-04-29T17:44+0300
türkiye
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Özdemirci, bir hafta boyunca Türkiye genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini belirterek şunları söyledi: İstanbulİstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyleyen Özdemirci, "Salı günü için 14-18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 14-17, perşembe günü içinde 13-17 derece sıcaklık beklentimiz var" diye konuştu.AnkaraAnkara’da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Özdemirci, "Salı günü için 13’e- 24 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 15- 24 derece. Perşembe günü için çok bulutlu bir hava var, yağış beklentimiz yok. 12-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe’den sonra da yine Cuma, cumartesi ve hafta sonunda dahil olmak üzere sağanak yağışlar devam edecek" bilgisini paylaştı.İzmirİzmir’de de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava olacağını belirten Özdemirci, "Yağış beklentimiz yok. Salı günü için 15-28 derece, çarşamba günü için 16-27 derece, perşembe günü içinde 15-25 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü de yine İzmir’de yağış beklentimiz yok ama hafta sonunda sağanak yağışlı" dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Türkiye’yi etkisi altına alacağını yineledi.Deprem bölgesiDeprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin de konuşan Özdemirci, "Önümüzdeki 3-5 gün boyunca tüm deprem bölgesindeki illerimiz sağanak yağışlı. Özellikle de çarşamba günü için; Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak" bilgilendirmesini yaptı.Kuvvetli yağış alacak yerlerde sel, su baskınına karşı vatandaşlara uyarıda bulanan Özdemirci, "Yine özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görece kuvvetli yağışlarda heyelan, toprak teması gibi hadiselerde meydana gelebilir" dedi.
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sağanak yağış hava durumu, yarın hava nasıl olacak, yağışlar ne kadar sürecek,
sağanak yağış hava durumu, yarın hava nasıl olacak, yağışlar ne kadar sürecek,

Meteoroloji açıkladı: Bir hafta sürecek

17:44 29.04.2024
© AA / Fırat Çakıryağmur, yağış, hava durumu,
yağmur, yağış, hava durumu, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AA / Fırat Çakır
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Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın hafta boyu sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak etkisini sürdüreceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.
Özdemirci, bir hafta boyunca Türkiye genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Salı günü için Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlarda özellikle Eskişehir dışında İç Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde, Orta Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü de yine ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Yine İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışlar yer yer kuvvetli olarak gerçekleşecek. Perşembe günü içinde yine ülkemizin kuzey iç ve doğusundaki yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz iş kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olmasını bekliyoruz."

İstanbul

İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyleyen Özdemirci, "Salı günü için 14-18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 14-17, perşembe günü içinde 13-17 derece sıcaklık beklentimiz var" diye konuştu.

Ankara

Ankara’da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer kuvvetli olacağını ifade eden Özdemirci, "Salı günü için 13’e- 24 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 15- 24 derece. Perşembe günü için çok bulutlu bir hava var, yağış beklentimiz yok. 12-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe’den sonra da yine Cuma, cumartesi ve hafta sonunda dahil olmak üzere sağanak yağışlar devam edecek" bilgisini paylaştı.

İzmir

İzmir’de de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava olacağını belirten Özdemirci, "Yağış beklentimiz yok. Salı günü için 15-28 derece, çarşamba günü için 16-27 derece, perşembe günü içinde 15-25 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü de yine İzmir’de yağış beklentimiz yok ama hafta sonunda sağanak yağışlı" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Türkiye’yi etkisi altına alacağını yineledi.

Deprem bölgesi

Deprem bölgesindeki hava durumuna ilişkin de konuşan Özdemirci, "Önümüzdeki 3-5 gün boyunca tüm deprem bölgesindeki illerimiz sağanak yağışlı. Özellikle de çarşamba günü için; Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak" bilgilendirmesini yaptı.
Kuvvetli yağış alacak yerlerde sel, su baskınına karşı vatandaşlara uyarıda bulanan Özdemirci, "Yine özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görece kuvvetli yağışlarda heyelan, toprak teması gibi hadiselerde meydana gelebilir" dedi.
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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