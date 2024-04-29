https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/gozyaslari-icinde-fotograf-paylasmisti-justin-biebera-neler-oluyor-1083259315.html

Gözyaşları içinde fotoğraf paylaşmıştı: Justin Bieber'a neler oluyor?

Gözyaşları içinde fotoğraf paylaşmıştı: Justin Bieber'a neler oluyor?

Sputnik Türkiye

Justin Bieber'ın son paylaşımı, geniş bir hayran kitlesi arasında dikkate değer bir endişe dalgası yarattı. Ünlü şarkıcının kırılgan görünümü ve ağlarken... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T09:59+0300

2024-04-29T09:59+0300

2024-04-29T09:59+0300

yaşam

justin bieber

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paylaşım

lyme

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın son haline ilişkin endişeler, hayranlarının sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde dile getirdiği konular arasında yer aldı. Şarkıcının son dönemdeki fiziksel ve duygusal durumu hakkında spekülasyonlar yapılırken, paylaşılan fotoğraflar ve videolar, hayranlar arasında duygusal bir tartışma başlattı.Özellikle Bieber'ın paylaştığı görsellerdeki kırılgan ve hüzünlü görünümü, takipçileri arasında büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Çünkü Bieber pazar günü gözyaşları içinde bir dizi selfie paylaşmıştı.30 yaşındaki şarkıcı, son medya paylaşımları sonrasında iddialara göre 'şiddetli iniş ve çıkışlar' yaşıyor.Lyme hastalığı, depresyon ve öfke kontrolü ile boğuşan Justin, daha önce sık sık alkol aldığını ve dibe vurduğu anlarda 'oldukça ağır uyuşturuculara' bağımlı olduğunu kabul etmişti.İçeriden bir kaynak ayrıca Coachella'nın şarkıcı için gerçekten de 'büyük bir başarı' olduğunu ancak 'hala çok kırılgan olduğunu' söyledi.Lyme hastalığı nedir?Lyme, borrelia spp türündeki bazı bakterileri taşıyan kene, sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlılardan insanlara kan yoluyla geçen bir zoonotik hastalıktır. Kene, sivri sinek, kara sinek, tahta kurusu gibi canlılarda bulunan bakteriler lyme hastalığı etkeni olarak bilinmektedir. Lyme eşler arasında geçiş gösterebildiği gibi bu hastalığa yakalanmış annelerden çocuklarına da bulaşabilmektedir. Kene ısırığından 3 ila 30 gün içinde ortalama 7 gün sonra ısırık yerinde tipik bir lezyon gelişir. Bu lezyon çoğunlukla tanı koydurucu olmaktadır. Bu lezyonun eskiden hastaların yüzde 80’inde göründüğü düşünülse de gerçekte tüm Lyme vakalarının ancak yüzde 20-30’unda ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu cilt lezyonu kendiliğinden iyileşebilir.Lyme belirtileri: Hastalık gözleri etkiliyorLyme hastalarında görme, işitme gibi sorunlar da olabilmektedir. Hastalarda görme bulanıklığı, üveit, göz içi basınç artışı, kulaklarda uğultu, kulak çınlaması, işitme kaybı nefes almanın yüzeyleşmesi çarpıntı, taşikardi, göğüs ağrısı, karın ağrıları, ishal veya kabızlık, testislerde veya kasıklarda, pelvik bölgede ağrı idrar kaçırma, idrara ani sıkışma, baş dönmesi, titreme ve karaciğer iltihabına da rastlanabilmektedir. Bu hastalık en sık kronik fibromiyalji ile karıştırılmaktadır. Kronik yorgunluk, eklem ağrıları, kas, bağ dokusu, tendon ağrıları oluşur. Hastalar genelde pek çok bulguyu yaşadığı için pek çok branşa başvurabilmektedir. Bu anlamda Lyme hastalığına ‘taklitçi hastalık’ da denilebilmektedir.

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