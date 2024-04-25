Moldova ile Rusya arasındaki bağları sürdürmeye çalışan Gagavuzya

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Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri'nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.