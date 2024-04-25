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Moldova ile Rusya arasındaki bağları sürdürmeye çalışan Gagavuzya
Moldova ile Rusya arasındaki bağları sürdürmeye çalışan Gagavuzya
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Moldova'daki iç siyasi gerginlik ve çatışma, Avrupa Birliği (AB) destekçisi Devlet Başkanı Maia Sandu'nun iktidarını güçlendirme girişimleriyle birlikte... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Moldova’daki Türkçe konuşan bir topluluğunun yaşadığı küçük ve kendine özgü bir bölgesi olan Gagavuzya, Rusya ve Türk halklarıyla yakın kültürel ve akraba bağlarına sahip.Kişinev yönetiminin AB yanlısı ve Rusya karşıtı politikalarına tepki veren Gagavuzya halkı, özerklik statüsüne haklı olarak uzun zamandır önemserken, Moldova ile Rusya arasındaki bağları da sürdürmeye çalışıyor.
gagavuzya özerk cumhuriyeti
gagavuzya
rusya
moldova
kişinev
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gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, gagavuz türkleri, rusya, moldova, kişinev, avrupa, avrupa birliği, фото
gagavuzya özerk cumhuriyeti, gagavuzya, gagavuz türkleri, rusya, moldova, kişinev, avrupa, avrupa birliği, фото

Moldova ile Rusya arasındaki bağları sürdürmeye çalışan Gagavuzya

11:59 25.04.2024 (güncellendi: 12:01 25.04.2024)
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Moldova'daki iç siyasi gerginlik ve çatışma, Avrupa Birliği (AB) destekçisi Devlet Başkanı Maia Sandu'nun iktidarını güçlendirme girişimleriyle birlikte yoğunluk kazanırken, Kişinev'in baskılarına direnen Gagavuzya üzerindeki baskı artıyor.
Moldova’daki Türkçe konuşan bir topluluğunun yaşadığı küçük ve kendine özgü bir bölgesi olan Gagavuzya, Rusya ve Türk halklarıyla yakın kültürel ve akraba bağlarına sahip.
Kişinev yönetiminin AB yanlısı ve Rusya karşıtı politikalarına tepki veren Gagavuzya halkı, özerklik statüsüne haklı olarak uzun zamandır önemserken, Moldova ile Rusya arasındaki bağları da sürdürmeye çalışıyor.
© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuzya Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor.

Moldova&#x27;nın güneyinde yer alan Gagavuzya Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
1/13
© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuzya Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor.

© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuz Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

Moldova&#x27;nın güneyinde yer alan Gagavuz Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar&#x27;dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor. - Sputnik Türkiye
2/13
© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuz Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

© AA / Mehmet Aslan

İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar&#x27;dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor. - Sputnik Türkiye
3/13
© AA / Mehmet Aslan

İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuz Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

Moldova&#x27;nın güneyinde yer alan Gagavuz Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar&#x27;dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor. - Sputnik Türkiye
4/13
© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan Gagavuz Özerk Bölgesi, kültürel zenginlikleri ve tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.

Moldova&#x27;nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. - Sputnik Türkiye
5/13
© AA / Mehmet Aslan

Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.

© AA / Mehmet Aslan

İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

 İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar&#x27;dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor. - Sputnik Türkiye
6/13
© AA / Mehmet Aslan

İsmini Oğuz Türkü kökenli Gagavuzlar'dan alan bölgenin kırsal kesimlerinde saklı kalmış vadileri, çiçek açmış yamaçları ve göz alıcı gün batımı manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor.

© AA / Mehmet Aslan

Kişinev yönetiminin AB yanlısı ve Rusya karşıtı politikalarına tepki veren Gagavuzya halkı, özerklik statüsüne haklı olarak uzun zamandır önemserken, Moldova ile Rusya arasındaki bağları da sürdürmeye çalışıyor.

Kişinev yönetiminin AB yanlısı ve Rusya karşıtı politikalarına tepki veren Gagavuzya halkı, özerklik statüsüne haklı olarak uzun zamandır önemserken, Moldova ile Rusya arasındaki bağları da sürdürmeye çalışıyor. - Sputnik Türkiye
7/13
© AA / Mehmet Aslan

Kişinev yönetiminin AB yanlısı ve Rusya karşıtı politikalarına tepki veren Gagavuzya halkı, özerklik statüsüne haklı olarak uzun zamandır önemserken, Moldova ile Rusya arasındaki bağları da sürdürmeye çalışıyor.

© AA / Mehmet Aslan

Gagavuz bölgesinin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor.

Gagavuz bölgesinin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. - Sputnik Türkiye
8/13
© AA / Mehmet Aslan

Gagavuz bölgesinin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor.

© AA / Murat Bakmaz

Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor. - Sputnik Türkiye
9/13
© AA / Murat Bakmaz

Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

© AA / Murat Bakmaz

Gagavuzya halkı

Gagavuzya halkı - Sputnik Türkiye
10/13
© AA / Murat Bakmaz

Gagavuzya halkı

© AA / Murat Bakmaz

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri'nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova&#x27;nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri&#x27;nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor. - Sputnik Türkiye
11/13
© AA / Murat Bakmaz

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri'nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

© AA / Mehmet Aslan

Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor. - Sputnik Türkiye
12/13
© AA / Mehmet Aslan

Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

© AA / Mehmet Aslan

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri'nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova&#x27;nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri&#x27;nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor. - Sputnik Türkiye
13/13
© AA / Mehmet Aslan

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova'nın güneyinde yer alan bir bölge olarak, zengin kültürü ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkati çekiyor. Gagavuz Yeri'nin sokakları ile evleri, bu toprakların sıcak ve renkli günlük yaşantısını gözler önüne seriyor. Burada yaşayan yerel halk; misafirperverliği, geleneksel kıyafetleri ve zengin kültürel etkinlikleriyle bölgenin hem canlı hem de dinamik yüzünü, ziyaretçilere doğrudan aktarıyor.

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