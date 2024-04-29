https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakani-fidan-amerikali-mevkidasi-blinken-ile-riyadda-gorustu-1083281088.html

Dışişleri Bakanı Fidan Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Riyad'da bir araya geldi Fİdan görüşmede Gazze’deki katliamın bir an önce sona ermesi ve İsrail... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T18:28+0300

2024-04-29T18:28+0300

2024-04-29T18:28+0300

israil- filistin çatışması

hakan fidan

antony blinken

riyad

gazze şeridi

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Gazze gündemiyle bir araya geldi.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü" ifadesine yer verildi.Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama görüşüldü.Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiği vurgulandı.Görüşmede, Ukrayna’daki son durum değerlendirilerek, ABD-Türkiye ilişkileri ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/abd-disisleri-blinken-gazze-savasi-1948ten-bu-yana-yasanan-en-kotu-kriz-1083275420.html

riyad

gazze şeridi

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