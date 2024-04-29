https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cocugu-yaraliyken-canli-yayin-acan-kadindan-savunma-siz-hic-kucukken-dayak-yemediniz-mi-1083268334.html

Çocuğu yaralıyken canlı yayın açan kadından savunma: Siz hiç küçükken dayak yemediniz mi?

Çocuğu yaralıyken canlı yayın açan kadından savunma: Siz hiç küçükken dayak yemediniz mi?

Sputnik Türkiye

'Karagül' isimli TikTok kullanıcısı yayın sırasında başı yarılan çocuğunu azarlayan kadın, "Ambulans çağırdım" diyerek yayına devam etti. Yetkililerin odağına... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T13:33+0300

2024-04-29T13:33+0300

2024-04-29T13:33+0300

yaşam

çocuk

çocuk istismarı

çocuk cinayeti

çocuk istismarı

çocuk tacizi

anne

annelik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083247240_103:0:1042:528_1920x0_80_0_0_2e150c0ea3f7adf280033a76c1ac5aa3.png

TikTok yayını esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden Karagül hesabının sahibi kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.Çocuğu kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti. Tepkilerin odağına yerleşen video sonrası soruşturma başlatıldı.TikTok'ta 'Karagül' isimli bir anne açtığı yayınlarda iddiaya göre, çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.Yayın sırasında iddiaya göre çocuğun kafasını kapıya çarptı ama o aldırmadı, 'Ambulans çağırdım' dedi yayını sürdürdü, çocuğunu da azarladı.Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Değirmenci paylaşımında; 'TikTok’ta 'Karagül 2müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi" denildiGenç kadın tepki çeken video sonrası aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından gözaltına alındı. Ardından da serbest bırakıldı. 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.'Karagül' isimli kadın ise kendini bu sözlerle savundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/cocugu-yaraliyken-tiktokta-yayin-yapan-ve-kizina-vuran-kadin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1083247444.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi, anne, annelik