https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/cocugu-yaraliyken-canli-yayin-acan-kadindan-savunma-siz-hic-kucukken-dayak-yemediniz-mi-1083268334.html
Çocuğu yaralıyken canlı yayın açan kadından savunma: Siz hiç küçükken dayak yemediniz mi?
Çocuğu yaralıyken canlı yayın açan kadından savunma: Siz hiç küçükken dayak yemediniz mi?
Sputnik Türkiye
'Karagül' isimli TikTok kullanıcısı yayın sırasında başı yarılan çocuğunu azarlayan kadın, "Ambulans çağırdım" diyerek yayına devam etti. Yetkililerin odağına... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T13:33+0300
2024-04-29T13:33+0300
2024-04-29T13:33+0300
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TikTok yayını esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden Karagül hesabının sahibi kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.Çocuğu kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti. Tepkilerin odağına yerleşen video sonrası soruşturma başlatıldı.TikTok'ta 'Karagül' isimli bir anne açtığı yayınlarda iddiaya göre, çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.Yayın sırasında iddiaya göre çocuğun kafasını kapıya çarptı ama o aldırmadı, 'Ambulans çağırdım' dedi yayını sürdürdü, çocuğunu da azarladı.Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Değirmenci paylaşımında; 'TikTok’ta 'Karagül 2müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi" denildiGenç kadın tepki çeken video sonrası aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından gözaltına alındı. Ardından da serbest bırakıldı. 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.'Karagül' isimli kadın ise kendini bu sözlerle savundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/cocugu-yaraliyken-tiktokta-yayin-yapan-ve-kizina-vuran-kadin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1083247444.html
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çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi, anne, annelik
çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi, anne, annelik
Çocuğu yaralıyken canlı yayın açan kadından savunma: Siz hiç küçükken dayak yemediniz mi?
'Karagül' isimli TikTok kullanıcısı yayın sırasında başı yarılan çocuğunu azarlayan kadın, "Ambulans çağırdım" diyerek yayına devam etti. Yetkililerin odağına yerleşen görüntü sonrası devreye Bakanlık girdi. 3 çocuk da koruma altına alındı.
TikTok yayını esnasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam eden Karagül hesabının sahibi kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Çocuğu kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti. Tepkilerin odağına yerleşen video sonrası soruşturma başlatıldı.
TikTok'ta 'Karagül' isimli bir anne açtığı yayınlarda iddiaya göre, çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu.
Yayın sırasında iddiaya göre çocuğun kafasını kapıya çarptı ama o aldırmadı, 'Ambulans çağırdım' dedi yayını sürdürdü, çocuğunu da azarladı.
Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Değirmenci paylaşımında; 'TikTok’ta 'Karagül 2müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi" denildi
Genç kadın tepki çeken video sonrası aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından gözaltına alındı. Ardından da serbest bırakıldı. 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.
'Karagül' isimli kadın ise kendini bu sözlerle savundu:
Hiç mi küçükken dayak yemediniz siz? Ben çocuklarıma iki vurmuşumdur. Abarttınız. 3'ünü de aldılar. Gözetim altına aldılar arkadaşlar. Şu an gözetim altındalar.