https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/chpli-baskan-adayi-evinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1083284268.html

CHP'li başkan adayı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

CHP'li başkan adayı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T20:15+0300

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türkiye

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abdülkadir bedir

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sur

sur belediyesi

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tahir-elci-davasinda-savcidan-sanik-3-polis-icin-beraat-talebi-1083283615.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, seçimler, abdülkadir bedir, sur, sur, sur belediyesi