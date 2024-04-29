https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/chpli-baskan-adayi-evinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1083284268.html
CHP'li başkan adayı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
CHP'li başkan adayı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T20:15+0300
2024-04-29T20:15+0300
2024-04-29T20:15+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
seçimler
abdülkadir bedir
sur
sur
sur belediyesi
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tahir-elci-davasinda-savcidan-sanik-3-polis-icin-beraat-talebi-1083283615.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, seçimler, abdülkadir bedir, sur, sur, sur belediyesi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, seçimler, abdülkadir bedir, sur, sur, sur belediyesi
CHP'li başkan adayı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.
Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.