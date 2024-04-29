https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/tahir-elci-davasinda-savcidan-sanik-3-polis-icin-beraat-talebi-1083283615.html
Tahir Elçi davasında savcıdan sanık 3 polis için beraat talebi
Tahir Elçi davasında savcıdan sanık 3 polis için beraat talebi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı, tutuksuz yargılanan 3 polisin beraati yönünde... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T20:03+0300
2024-04-29T20:03+0300
2024-04-29T20:03+0300
türkiye
tahir elçi
tahir elçi cinayeti
diyarbakır havalimanı
mütalaa
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcının, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdiği bildirildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mart'taki duruşmada dosyanın kapsamlı olduğu gerekçesiyle ek süre talep eden cumhuriyet savcısı, mütalaasını tamamladı.'Tespit edilemeyen kurşun ile maktulün hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır'Savcının 25 Nisan'da mahkemeye sunduğu mütalaasında, "Olay yerinde görevli polis memuru sanıklar S.T, F.T. ve M.S. ile adı geçen teröristler arasında gerçekleşen silahlı çatışma anında nereden geldiği yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen kurşun ile maktulün hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.Mütalaada, şunlar kaydedildi:Davada 12 Haziran'daki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.Uğur Yakışır'ın 'olası kastla öldürmek'ten 25 yıla kadar hapsi isteniyorDiyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu'nca, ilçedeki çatışmalarda zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından yapılan saldırı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan, Cengiz Erdur ve dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.Mahkeme heyetince, hakkında yakalama kararı çıkarılan Uğur Yakışır'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231129/tahir-elci-davasinda-olay-yerinde-kesif-talebi-reddedildi-durusma-2024e-ertelendi-1077928957.html
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tahir elçi, tahir elçi cinayeti, diyarbakır havalimanı, mütalaa, ypg/pkk
tahir elçi, tahir elçi cinayeti, diyarbakır havalimanı, mütalaa, ypg/pkk
Tahir Elçi davasında savcıdan sanık 3 polis için beraat talebi
Diyarbakır'da 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı, tutuksuz yargılanan 3 polisin beraati yönünde talepte bulundu. Savcı, mütalaasında, "Müsnet suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcının, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdiği bildirildi.
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mart'taki duruşmada dosyanın kapsamlı olduğu gerekçesiyle ek süre talep eden cumhuriyet savcısı, mütalaasını tamamladı.
'Tespit edilemeyen kurşun ile maktulün hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır'
Savcının 25 Nisan'da mahkemeye sunduğu mütalaasında, "Olay yerinde görevli polis memuru sanıklar S.T, F.T. ve M.S. ile adı geçen teröristler arasında gerçekleşen silahlı çatışma anında nereden geldiği yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen kurşun ile maktulün hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Mütalaada, şunlar kaydedildi:
"Sonuç olarak sanıklar S.T, F.T. ve M.S'nin maktule yönelik olarak atılı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi karşısında, amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olan ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden birisi olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/2 maddesi ile garanti altına alınan masumiyet karinesi uyarınca, müsnet suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2 (e) maddesi gereğince ayrı ayrı beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."
Davada 12 Haziran'daki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.
Uğur Yakışır'ın 'olası kastla öldürmek'ten 25 yıla kadar hapsi isteniyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu'nca, ilçedeki çatışmalarda zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından yapılan saldırı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan, Cengiz Erdur ve dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Mahkeme heyetince, hakkında yakalama kararı çıkarılan Uğur Yakışır'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.
Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep ediliyor.