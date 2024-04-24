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Emre Belözoğlu: Sosyal medya bir lağım çukuru
Emre Belözoğlu: Sosyal medya bir lağım çukuru
Sputnik Türkiye
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu bir basın mensubunun MKE Ankaragücü futbolcularının sosyal medyada eleştirildiğini belirtmesi üzerine... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı olan MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, futbolcularının iyi iş çıkardığını ifade ederek "Bugün Beşiktaş'a karşı net bir üstünlük sağlayan bir oyuncu grubumuz vardı. İnşallah finale çıkan taraf biz oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerlere layık olduğunu düşünüyorum" dedi. Ardından bir basın mensubunun sosyal medyada MKE Ankaragücü futbolcularının eleştirildiğini belirtmesi üzerine Belözoğlu, ''Benim için sosyal medyanın hiçbir önemi yok. Bizim ailemize hakaret edecekler, sonra özür dileyecekler, öyle bir dünya yok. Bu ülkede, bu düzelmeden sonra biz ve oyuncularımız mücadele etmek zorundayız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.
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emre belözoğlu, sosyal medya, çukur, mke ankaragücü
emre belözoğlu, sosyal medya, çukur, mke ankaragücü

Emre Belözoğlu: Sosyal medya bir lağım çukuru

12:15 24.04.2024
© İHA / CEM GEÇİMMKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© İHA / CEM GEÇİM
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu bir basın mensubunun MKE Ankaragücü futbolcularının sosyal medyada eleştirildiğini belirtmesi üzerine Belözoğlu cevap olarak 'Sosyal medyanın hiçbir karşılığı olmayan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı olan MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu, futbolcularının iyi iş çıkardığını ifade ederek "Bugün Beşiktaş'a karşı net bir üstünlük sağlayan bir oyuncu grubumuz vardı. İnşallah finale çıkan taraf biz oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerlere layık olduğunu düşünüyorum" dedi.
Ardından bir basın mensubunun sosyal medyada MKE Ankaragücü futbolcularının eleştirildiğini belirtmesi üzerine Belözoğlu, ''Benim için sosyal medyanın hiçbir önemi yok. Bizim ailemize hakaret edecekler, sonra özür dileyecekler, öyle bir dünya yok. Bu ülkede, bu düzelmeden sonra biz ve oyuncularımız mücadele etmek zorundayız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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