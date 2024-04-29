https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/arda-gulerden-alex-cikisi-1083265660.html
Arda Güler'den Alex çıkışı
Arda Güler'den Alex çıkışı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih maçı öncesinde konuştu. Candaş Tolga Işık'ın 'sana bir... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T12:20+0300
2024-04-29T12:20+0300
2024-04-29T12:20+0300
spor
arda güler
real madrid
bayern münih
transfer
carlo ancelotti
futbol
uefa şampiyonlar ligi
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Gazeteci Candaş Tolga Işık’la yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki “Alex" diyaloğu viral oldu. Gazeteci Işık videoyu sosyal medya hesabından "Dur daha sormadım" başlığıyla yayınladı.Işık'ın Güler'e 'sana bir soru soracağım' demesi üzerine yıldız futbolcu 'Alex' yanıtını veriyor.Bayern Münih'e uyarıReal Madrid'in yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih'e net bir mesaj gönderdi.Real Sociedad'a attığı golden sonra Arda Güler, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına dikti.Takımına 3 puanı kazandıran milli futbolcu Bayern'e net bir mesaj göndererek Alman ekibini nelerin beklediğini anlattı.Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olmak istiyorum" diyerek yarı finaldeki rakiplerine geçit vermeyeceklerinin sinyalini verdi.'Real Madrid'de herkes bana 'abi' diyor. Modric'in bana 'abi' demesi ilginç oluyor'Arda Güler soyunma odasındaki 'abi' muhabbetinin perde arkasını anlattı."Real Madrid'de herkes bana 'abi' diyor. Modric'in bana 'abi' demesi ilginç oluyor" itirafında bulundu.Takım arkadaşlarının abinin anlamını bilmediğini söyleyen Arda Güler, David Alaba'yla çektikleri akşam yemeği videosunun hikayesini de anlattı.Milli futbolcumuz, David Alaba'nın Avusturya'da Türklerin olduğu bir mahallede yetiştiğini belirterek 'Galatasaray'ı tutuyor. Sen Fenerbahçelisin ben de Galatasaraylıyım' diyerek benimle şakalaşıyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/barcelonanin-teknik-direktoru-xavi-hernandezden-arda-guler-yorumu-ne-yazik-ki-bizimle-degil---1083234880.html
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arda güler, real madrid, bayern münih, transfer, carlo ancelotti, futbol, uefa şampiyonlar ligi
arda güler, real madrid, bayern münih, transfer, carlo ancelotti, futbol, uefa şampiyonlar ligi
Arda Güler'den Alex çıkışı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih maçı öncesinde konuştu. Candaş Tolga Işık'ın 'sana bir soru soracağım' demesi üzerine Arda Güler 'Alex' yanıtını verdi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık’la yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki “Alex" diyaloğu viral oldu. Gazeteci Işık videoyu sosyal medya hesabından "Dur daha sormadım" başlığıyla yayınladı.
Işık'ın Güler'e 'sana bir soru soracağım' demesi üzerine yıldız futbolcu 'Alex' yanıtını veriyor.
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih'e net bir mesaj gönderdi.
Real Sociedad'a attığı golden sonra Arda Güler, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına dikti.
Takımına 3 puanı kazandıran milli futbolcu Bayern'e net bir mesaj göndererek Alman ekibini nelerin beklediğini anlattı.
Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olmak istiyorum" diyerek yarı finaldeki rakiplerine geçit vermeyeceklerinin sinyalini verdi.
'Real Madrid'de herkes bana 'abi' diyor. Modric'in bana 'abi' demesi ilginç oluyor'
Arda Güler soyunma odasındaki 'abi' muhabbetinin perde arkasını anlattı.
"Real Madrid'de herkes bana 'abi' diyor. Modric'in bana 'abi' demesi ilginç oluyor" itirafında bulundu.
Takım arkadaşlarının abinin anlamını bilmediğini söyleyen Arda Güler, David Alaba'yla çektikleri akşam yemeği videosunun hikayesini de anlattı.
Milli futbolcumuz, David Alaba'nın Avusturya'da Türklerin olduğu bir mahallede yetiştiğini belirterek 'Galatasaray'ı tutuyor. Sen Fenerbahçelisin ben de Galatasaraylıyım' diyerek benimle şakalaşıyor" diye konuştu.