https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/arda-gulerden-alex-cikisi-1083265660.html

Arda Güler'den Alex çıkışı

Arda Güler'den Alex çıkışı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih maçı öncesinde konuştu. Candaş Tolga Işık'ın 'sana bir... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T12:20+0300

2024-04-29T12:20+0300

2024-04-29T12:20+0300

spor

arda güler

real madrid

bayern münih

transfer

carlo ancelotti

futbol

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081762205_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_baf56cfbb7b8ee3e6f1b2198c85f76f3.jpg

Gazeteci Candaş Tolga Işık’la yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki “Alex" diyaloğu viral oldu. Gazeteci Işık videoyu sosyal medya hesabından "Dur daha sormadım" başlığıyla yayınladı.Işık'ın Güler'e 'sana bir soru soracağım' demesi üzerine yıldız futbolcu 'Alex' yanıtını veriyor.Bayern Münih'e uyarıReal Madrid'in yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih'e net bir mesaj gönderdi.Real Sociedad'a attığı golden sonra Arda Güler, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına dikti.Takımına 3 puanı kazandıran milli futbolcu Bayern'e net bir mesaj göndererek Alman ekibini nelerin beklediğini anlattı.Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olmak istiyorum" diyerek yarı finaldeki rakiplerine geçit vermeyeceklerinin sinyalini verdi.'Real Madrid'de herkes bana 'abi' diyor. Modric'in bana 'abi' demesi ilginç oluyor'Arda Güler soyunma odasındaki 'abi' muhabbetinin perde arkasını anlattı."Real Madrid'de herkes bana 'abi' diyor. Modric'in bana 'abi' demesi ilginç oluyor" itirafında bulundu.Takım arkadaşlarının abinin anlamını bilmediğini söyleyen Arda Güler, David Alaba'yla çektikleri akşam yemeği videosunun hikayesini de anlattı.Milli futbolcumuz, David Alaba'nın Avusturya'da Türklerin olduğu bir mahallede yetiştiğini belirterek 'Galatasaray'ı tutuyor. Sen Fenerbahçelisin ben de Galatasaraylıyım' diyerek benimle şakalaşıyor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/barcelonanin-teknik-direktoru-xavi-hernandezden-arda-guler-yorumu-ne-yazik-ki-bizimle-degil---1083234880.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, bayern münih, transfer, carlo ancelotti, futbol, uefa şampiyonlar ligi