https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/borrell-bazi-ab-ulkeleri-mayis-sonuna-kadar-filistin-devletini-taniyabilir-1083278603.html

Borrell: Bazı AB ülkeleri Mayıs sonuna kadar Filistin devletini tanıyabilir

Borrell: Bazı AB ülkeleri Mayıs sonuna kadar Filistin devletini tanıyabilir

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, birçok AB üyesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T17:21+0300

2024-04-29T17:21+0300

2024-04-29T17:21+0300

israil- filistin çatışması

josep borrell

avrupa birliği

filistin

israil-filistin

filistin sorunu

avrupa

suudi arabistan

riyad

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Birçok AB üyesi ülkenin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıması bekleniyor” diye konuştu.Brüksel'de geçen hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti.Mart ayında İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri, Filistin devletini tanımak için birlikte çalışacaklarını açıklarken, o dönemde İsrail, dört AB ülkesine bu girişimlerinin ‘terörizme ödül’ anlamına geleceğini ve uzun süredir devam eden çatışmaya müzakere yoluyla bir çözüm bulunması şansını azaltacağını belirterek tepki göstermişti.Filistin şu anda 9 AB üyesi ülke tarafından tanınırken, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya’dan oluşan 8 ülke AB'ye katılmadan önce 1988'de, Filistin’i devlet olarak tanımış, İsveç ise 2014'te bu adımı atmıştı.

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josep borrell, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, avrupa, suudi arabistan, riyad