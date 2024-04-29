https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/borrell-bazi-ab-ulkeleri-mayis-sonuna-kadar-filistin-devletini-taniyabilir-1083278603.html
Borrell: Bazı AB ülkeleri Mayıs sonuna kadar Filistin devletini tanıyabilir
Borrell: Bazı AB ülkeleri Mayıs sonuna kadar Filistin devletini tanıyabilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, birçok AB üyesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T17:21+0300
2024-04-29T17:21+0300
2024-04-29T17:21+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
avrupa birliği
filistin
israil-filistin
filistin sorunu
avrupa
suudi arabistan
riyad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083278439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa10508dac7d02dc71a652637330011.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Birçok AB üyesi ülkenin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıması bekleniyor” diye konuştu.Brüksel'de geçen hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti.Mart ayında İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri, Filistin devletini tanımak için birlikte çalışacaklarını açıklarken, o dönemde İsrail, dört AB ülkesine bu girişimlerinin ‘terörizme ödül’ anlamına geleceğini ve uzun süredir devam eden çatışmaya müzakere yoluyla bir çözüm bulunması şansını azaltacağını belirterek tepki göstermişti.Filistin şu anda 9 AB üyesi ülke tarafından tanınırken, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya’dan oluşan 8 ülke AB'ye katılmadan önce 1988'de, Filistin’i devlet olarak tanımış, İsveç ise 2014'te bu adımı atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/borrell-iranin-israile-yonelik-saldirisini-onceden-bildigini-soyledi-1082817804.html
avrupa birliği
filistin
suudi arabistan
riyad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083278439_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b58d0a7313a1639cce87957582e0a643.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, avrupa, suudi arabistan, riyad
josep borrell, avrupa birliği, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, avrupa, suudi arabistan, riyad
Borrell: Bazı AB ülkeleri Mayıs sonuna kadar Filistin devletini tanıyabilir
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, birçok AB üyesinin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Birçok AB üyesi ülkenin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıması bekleniyor” diye konuştu.
Brüksel'de geçen hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde 4 ülkeden konuya ilişkin ortak açıklama gelmişti.
Mart ayında İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri, Filistin devletini tanımak için birlikte çalışacaklarını açıklarken, o dönemde İsrail, dört AB ülkesine bu girişimlerinin ‘terörizme ödül’ anlamına geleceğini ve uzun süredir devam eden çatışmaya müzakere yoluyla bir çözüm bulunması şansını azaltacağını belirterek tepki göstermişti.
Filistin şu anda 9 AB üyesi ülke tarafından tanınırken, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya’dan oluşan 8 ülke AB'ye katılmadan önce 1988'de, Filistin’i devlet olarak tanımış, İsveç ise 2014'te bu adımı atmıştı.