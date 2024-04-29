https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-ortadogu-turunu-surduruyor-ilk-durak-suudi-arabistan-1083258422.html
Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan
Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan
Sputnik Türkiye
Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T09:12+0300
2024-04-29T09:12+0300
2024-04-29T09:12+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
ortadoğu
suudi arabistan
ürdün
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
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Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları da belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi. Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.İlk ziyaret Suudi Arabistan’aOrtadoğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/dunya-ekonomik-forumu-gates-vakfi-ve-imfnin-katilimi-ile-suudi-arabistanda-basladi-1083242707.html
suudi arabistan
ürdün
israil
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antony blinken, ortadoğu, suudi arabistan, ürdün, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes
antony blinken, ortadoğu, suudi arabistan, ürdün, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes
Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan
Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacağı bildirildi.
Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları da belli oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi.
Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.
İlk ziyaret Suudi Arabistan’a
Ortadoğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.