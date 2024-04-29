https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-ortadogu-turunu-surduruyor-ilk-durak-suudi-arabistan-1083258422.html

Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan

Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan

Sputnik Türkiye

Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T09:12+0300

2024-04-29T09:12+0300

2024-04-29T09:12+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

ortadoğu

suudi arabistan

ürdün

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083258265_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_65f7965cefbf09771725389d7f4586f0.jpg

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları da belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi. Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.İlk ziyaret Suudi Arabistan’aOrtadoğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/dunya-ekonomik-forumu-gates-vakfi-ve-imfnin-katilimi-ile-suudi-arabistanda-basladi-1083242707.html

suudi arabistan

ürdün

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, ortadoğu, suudi arabistan, ürdün, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes