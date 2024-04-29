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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-ortadogu-turunu-surduruyor-ilk-durak-suudi-arabistan-1083258422.html
Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan
Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan
Sputnik Türkiye
Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
antony blinken
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suudi arabistan
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Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları da belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi. Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.İlk ziyaret Suudi Arabistan’aOrtadoğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/dunya-ekonomik-forumu-gates-vakfi-ve-imfnin-katilimi-ile-suudi-arabistanda-basladi-1083242707.html
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antony blinken, ortadoğu, suudi arabistan, ürdün, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes

Blinken Ortadoğu turunu sürdürüyor: İlk durak Suudi Arabistan

09:12 29.04.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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Ortadoğu turunu sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacağı bildirildi.
Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları da belli oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Ortadoğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi.
Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.

İlk ziyaret Suudi Arabistan’a

Ortadoğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.
Davos- Dünya Ekonomik Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
DÜNYA
Dünya Ekonomik Forumu, Gates Vakfı ve IMF'nin katılımı ile Suudi Arabistan'da başladı
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