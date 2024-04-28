https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/dunya-ekonomik-forumu-gates-vakfi-ve-imfnin-katilimi-ile-suudi-arabistanda-basladi-1083242707.html

Dünya Ekonomik Forumu, Gates Vakfı ve IMF'nin katılımı ile Suudi Arabistan'da başladı

Dünya Ekonomik Forumu, Gates Vakfı ve IMF'nin katılımı ile Suudi Arabistan'da başladı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu başladı. Forumun gündeminde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T17:43+0300

2024-04-28T17:43+0300

2024-04-28T17:43+0300

dünya

suudi arabistan

bill ve melinda gates vakfı

aşı

ilaç

çocuk

fakirlik

gazze

ukrayna

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051941283_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_63fe161c31a43a3bfbf65a0dfde27f59.jpg

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu bugün başladı. İsrail'den hiçbir yetkilinin katılmadığı forumda çeşitli konularda oturumlar düzenlendi. Sağlık, nüfus, ekonomi ve küresel siyasetin konuşulacağı Forum'daki ana gündemlerden biri de Gazze olacak. Yarın düzenlenecek Gazze odaklı toplantıya ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly'nın yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları da katılacak.'İstikrara ihtiyacımız var'Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed al Jadaan ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva son dönemde art arda yaşanan krizlerin ardından ekonomik büyümeyi yeniden canlandırmak için gerekli yaklaşımların ele alındığı oturuma katıldı. Gazze Şeridi’ne saldırıların ve Ukrayna’daki çatışmaların ekonomi üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu söyleyen Suudi Bakan Al Jadaan, “Bence soğukkanlı ülkelerin, liderlerin ve insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bölgenin istikrara ihtiyacı var” dedi.'Galiba Gazze'de çıkış için bir yol bulundu'Dünyanın şu anda güvenlik ve refahı dengelemeye çalışan bir ip üzerinde yürüdüğünü belirten Suudi Planlama Bakanı Faysal Ali İbrahim ise, “Yanlış bir kararın, yanlış bir hesaplamanın ya da yanlış bir iletişimin zorluklarımızı daha da artıracağı bir anda toplandık” ifadelerini kullandı.Başka bir oturumda konuşan WEF Başkanı Borge Brende, “Rehinelerle ilgili görüşmelerde yeni bir ivme yakalandı ve Gazze'de karşı karşıya bulunduğumuz çıkmazdan çıkış için galiba bir yol bulundu” şeklinde konuştu.Gates Vakfı ve Suudi Arabistan çocuk felci tedavisi için çalışacaklarını duyurdu Suudi Arabistan ve Bill&Melinda Gates Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çocuk felci tedavisine yardımcı olmak, yılda 370 milyon çocuğu korumak ve 33 İslam Kalkınma Bankası (IsDB) üyesi ülkede beraber çalışacaklarını duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240117/gates-vakfi-baskani-epstein-ve-bill-gates-hakkindaki-sorulara-cevap-veremedi-1079742759.html

suudi arabistan

gazze

ukrayna

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, bill ve melinda gates vakfı, aşı, ilaç, çocuk, fakirlik, gazze, ukrayna, türkiye, hakan fidan, israil, israil-filistin