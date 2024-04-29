Birecik Belediye Başkanı Begit, DEM Partisi'nden istifa etti

"Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur. Ancak seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdaki yönetim hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerle DEM Parti'den 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. "