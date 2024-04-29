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Birecik Belediye Başkanı Begit, DEM Partisi'nden istifa etti
Birecik Belediye Başkanı Begit, DEM Partisi'nden istifa etti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Begit "Seçimden sonra... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T23:48+0300
2024-04-29T23:48+0300
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, 4 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.Begit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçimlerinde kendisine verilen destek için teşekkür etti.Bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur'Bu seçimde belediye başkanlığını tarihi bir oy farkıyla kazandıklarını, halkın kendilerine inandığını, güvendiğini, bu inançla göreve başladıklarını belirten Begit, şöyle konuştu:Mehmet Begit, Birecik Belediye Başkanlığı görevine encümen arkadaşlarıyla bağımsız olarak devam edeceklerini, ilçe halkının emrinde olduklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adalet-bakani-tunctan-dem-partili-belediyelere-teror-uyarisi-teyakkuzda-olacagiz--1083189786.html
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şanlıurfa, türkiye, dem parti, dem parti, mehmet begit
şanlıurfa, türkiye, dem parti, dem parti, mehmet begit

Birecik Belediye Başkanı Begit, DEM Partisi'nden istifa etti

23:48 29.04.2024
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Begit "Seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mehmet Begit, 4 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Begit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçimlerinde kendisine verilen destek için teşekkür etti.

Bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur'

Bu seçimde belediye başkanlığını tarihi bir oy farkıyla kazandıklarını, halkın kendilerine inandığını, güvendiğini, bu inançla göreve başladıklarını belirten Begit, şöyle konuştu:
"Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur. Ancak seçimden sonra süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı'mızın posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdaki yönetim hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerle DEM Parti'den 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. "
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
1/3
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
2/3
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
3/3
© İHA / HÜSEYİN BOZKURT
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.
Mehmet Begit, Birecik Belediye Başkanlığı görevine encümen arkadaşlarıyla bağımsız olarak devam edeceklerini, ilçe halkının emrinde olduklarını kaydetti.
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