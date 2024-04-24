https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ukrayna-ve-israile-95-milyar-dolarlik-yardim-paketi-senatodan-gecti-1083085346.html

Ukrayna ve İsrail’e 95 milyar dolarlık yardım paketi Senato’dan geçti

Ukrayna ve İsrail’e 95 milyar dolarlık yardım paketi Senato’dan geçti

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, içinde Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayarak Beyaz... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T08:47+0300

2024-04-24T08:47+0300

2024-04-24T08:47+0300

dünya

ukrayna krizi

israil-filistin

tayvan

abd

abd senatosu

washington dc

beyaz saray

joe biden

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076699898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee579095f6e106bee3abdab017e9ed1b.jpg

ABD Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta sonu onaylayarak Senato'ya gönderdiği dış yardım paketi, Senato Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada 18 hayır oyuna karşılık 78 evet oyu ile kabul edildi.İçinde 4 ayrı tasarıyı barındıran ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, senatörlerin ezici çoğunluğu ile onaylanırken, aralarında bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi isimlerin de olduğu bazı Demokrat isimler İsrail'e verilen desteğe, bazı Cumhuriyetçi senatörler de Ukrayna'ya sağlanan desteğe karşı çıkarak hayır oyu verdi.Senato onayının ardından Beyaz Saray'a gönderilen pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.Senato'da onaylanan pakette yer alan son tasarıda ise ABD'de bulunan Rusya'ya ait varlıkların dondurularak Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılabilmesinin ve TikTok'un ABD'de yasaklanmasının da önü açılıyor.Ukrayna’ya tahsis edilecek 60 milyar 840 milyon dolar içinde 23 milyar 200 milyonluk kısmının ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un depolarından Ukrayna’ya gönderilen silahların ikame edilmesine yönlendirilmesi planlanıyor. 13 milyar 800 milyon doların Ukrayna için açık pazarlarda silah alımı, 11 milyar 300 milyon dolarlık kısmın da “ABD’nin bölgedeki mevcut askeri operasyonlarını” karşılamak için öngörülüyor. Yardımın denetimi için de 26 milyon doların ayrılması önerildi.ABD lideri Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile son telefon görüşmesinde Kiev’e en kısa zamanda “yeni büyük savunma yardım paketlerinin” ulaştırma sözünü vermişti.Biden'dan açıklamaÖte yandan tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, tasarının masasına ulaşmasıyla birlikte çarşamba günü tasarıyı imzalayacağını bildirdi.Biden, tasarının yasalaşmasının ardından ABD'nin en hızlı şekilde Ukrayna'ya destek göndereceğini, bununla birlikte 'İran tehdidine karşı' İsrail'e askeri destek sağlanacağını ve Gazze dahil çeşitli insani kriz bölgelerine yardım göndereceklerini belirtti.Rusya ne diyor?ABD Temsilciler Meclisi’nin Kiev’e 61 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, milyarlarca dolarlık yardım tahsis eden ABD yetkililerinin Kiev'i son Ukraynalıya kadar savaşmaya zorladığının altını çizmişti.Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetici elitler, parti üyeliğine bakmaksızın, Kiev'deki rejime silah pompalamaya hazırdır, böylece son Ukraynalıya kadar savaşabilir, diğer şeylerin yanı sıra Rus topraklarındaki sivil nesnelere yönelik terörist saldırıları, sabotaj sortilerini ve gazetecilerin öldürülmesini sürdürebilir” ifadelerini kullandı.Zaharova, Beyaz Saray’ın, Ukrayna ordusunun efsanevi zaferine değil, en azından kasım ayında ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Biden'ın imajını bozmadan dayanmalarına güvendiğini vurguladı.Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine atıfta bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Aslında tam da bunun uğruna Zelenskiy ve çevresinin ıstırabı uzatılırken, sıradan Ukraynalılar top yemi olarak zorla katlediliyor” diye eklerken, ABD'nin bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının sıradan hırsızlığına başvurduğuna dikkat çekti.'Bu karar ABD’yi daha fazla zenginleştirecek'Zaharova, Washington'un çatışmanın fiili bir tarafı olarak eylemlerinin koşulsuz ve kararlı bir karşılık bulacağını ve Rusya'ya karşı hibrid bir savaşa giderek daha derin bir şekilde dalmasının Vietnam ve Afganistan'daki kadar büyük ve aşağılayıcı bir fiyaskoya dönüşeceğinin altını çizerek, açıklamasını, “Her halükarda Zelenskiy'nin neo-Nazi rejimini kurtarmaya yönelik ateşli girişimler başarısızlığa mahkumdur. Özel askeri operasyonun amaç ve hedeflerine tamamen ulaşılacaktır” diye sonlandırdı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanan Ukrayna’ya yardım paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karar ABD’yi daha fazla zenginleştirecek. Ukrayna’yı ise daha da mahvedecek” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukrayna-ordusunun-kaybi-yarim-milyona-ulasti-1083059854.html

tayvan

abd

washington dc

kiev

tel aviv

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, israil-filistin, tayvan, abd, abd senatosu, washington dc, beyaz saray, joe biden, kiev, tel aviv, ortadoğu, rusya