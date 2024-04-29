https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bakan-simsek-uluslararasi-kuruluslar-programimiza-guveniyor-dis-finansman-imkanlari-artiyor-1083262741.html

Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor

Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor" dedi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T11:16+0300

2024-04-29T11:16+0300

2024-04-29T11:58+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

dış ticaret açığı

enflasyon

ticaret

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor. 1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ticaret-bakanligi-iban-kontrolu-icin-harekete-gecti-cazip-olanlara-karsi-tedbirli-olun-1083178467.html

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mehmet şimşek, ekonomi, dış ticaret açığı, enflasyon, ticaret, hazine ve maliye bakanlığı