https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bakan-simsek-uluslararasi-kuruluslar-programimiza-guveniyor-dis-finansman-imkanlari-artiyor-1083262741.html
Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor
Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor" dedi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:16+0300
2024-04-29T11:16+0300
2024-04-29T11:58+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
dış ticaret açığı
enflasyon
ticaret
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor. 1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ticaret-bakanligi-iban-kontrolu-icin-harekete-gecti-cazip-olanlara-karsi-tedbirli-olun-1083178467.html
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mehmet şimşek, ekonomi, dış ticaret açığı, enflasyon, ticaret, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, ekonomi, dış ticaret açığı, enflasyon, ticaret, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek: Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor
11:16 29.04.2024 (güncellendi: 11:58 29.04.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor, dış finansman imkanları artıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor. 1975’ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak." dedi.