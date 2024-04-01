https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-sorusturma-komitesi-teror-saldirisi-davasinda-bir-sanigin-daha-tutuklanmasini-talep-etti-1082365957.html
Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı davasında bir sanığın daha tutuklanmasını talep etti
Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı davasında bir sanığın daha tutuklanmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleşen ve 144 kişinin hayatına mal olan terör saldırısı davasının bir... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T21:10+0300
2024-04-01T21:10+0300
2024-04-01T21:12+0300
dünya
crocus city hall
moskova
terör saldırısı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082235688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1e47bcc0f80485d9c03a5e74acfefc7.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre soruşturma makamı mahkemeye, saldırıyı gerçekleştiren sanıkların barınması için para aktaran davanın sanıklarından Yakubjoni Yusufzade adlı kişinin tutuklanması istemiyle başvurdu.Açıklamaya göre Yusufzade, ‘terör saldırısından birkaç gün önce kendi banka kartından suç ortağına teröristlere barınma sağlanması için para aktardı’.Paranın bir kısmının ise saldırı sonrasında faillerden birine aktarıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Böylece şu anda soruşturma kapsamında 10 sanığa suçlama yöneltilmiş bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.Mahkeme davanın 10’uncu sanığın da tutuklanmasına hükmettiDavayı mahkeme salonunda takip eden Sputnik muhabiri, Crocus City Hall’daki terör saldırısı davasının 10’uncu sanığı Yakubjoni Yusufzade’nin 22 Mayıs’a kadar tutuklanmasını kararlaştırdığını bildirdi.Mahkemedeki kayıtlardan ayrıca Yusufzade’nin 26 Mart’ta belge kontrolü sırasında kolluk kuvvetlerine mukavemetten dolayı 12 günlüğüne tutuklandığı anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1e/1082235688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_587507cb8f89ab29346eaef6780cb41c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
crocus city hall, moskova, terör saldırısı
crocus city hall, moskova, terör saldırısı
Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı davasında bir sanığın daha tutuklanmasını talep etti
21:10 01.04.2024 (güncellendi: 21:12 01.04.2024)
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleşen ve 144 kişinin hayatına mal olan terör saldırısı davasının bir sanığının daha tutuklanmasını talep etti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre soruşturma makamı mahkemeye, saldırıyı gerçekleştiren sanıkların barınması için para aktaran davanın sanıklarından Yakubjoni Yusufzade adlı kişinin tutuklanması istemiyle başvurdu.
Açıklamaya göre Yusufzade, ‘terör saldırısından birkaç gün önce kendi banka kartından suç ortağına teröristlere barınma sağlanması için para aktardı’.
Paranın bir kısmının ise saldırı sonrasında faillerden birine aktarıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Böylece şu anda soruşturma kapsamında 10 sanığa suçlama yöneltilmiş bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.
Mahkeme davanın 10’uncu sanığın da tutuklanmasına hükmetti
Davayı mahkeme salonunda takip eden Sputnik muhabiri, Crocus City Hall’daki terör saldırısı davasının 10’uncu sanığı Yakubjoni Yusufzade’nin 22 Mayıs’a kadar tutuklanmasını kararlaştırdığını bildirdi.
Mahkemedeki kayıtlardan ayrıca Yusufzade’nin 26 Mart’ta belge kontrolü sırasında kolluk kuvvetlerine mukavemetten dolayı 12 günlüğüne tutuklandığı anlaşıldı.