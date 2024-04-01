https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-sorusturma-komitesi-teror-saldirisi-davasinda-bir-sanigin-daha-tutuklanmasini-talep-etti-1082365957.html

Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı davasında bir sanığın daha tutuklanmasını talep etti

Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı davasında bir sanığın daha tutuklanmasını talep etti

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleşen ve 144 kişinin hayatına mal olan terör saldırısı davasının bir... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T21:10+0300

2024-04-01T21:10+0300

2024-04-01T21:12+0300

dünya

crocus city hall

moskova

terör saldırısı

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre soruşturma makamı mahkemeye, saldırıyı gerçekleştiren sanıkların barınması için para aktaran davanın sanıklarından Yakubjoni Yusufzade adlı kişinin tutuklanması istemiyle başvurdu.Açıklamaya göre Yusufzade, ‘terör saldırısından birkaç gün önce kendi banka kartından suç ortağına teröristlere barınma sağlanması için para aktardı’.Paranın bir kısmının ise saldırı sonrasında faillerden birine aktarıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Böylece şu anda soruşturma kapsamında 10 sanığa suçlama yöneltilmiş bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.Mahkeme davanın 10’uncu sanığın da tutuklanmasına hükmettiDavayı mahkeme salonunda takip eden Sputnik muhabiri, Crocus City Hall’daki terör saldırısı davasının 10’uncu sanığı Yakubjoni Yusufzade’nin 22 Mayıs’a kadar tutuklanmasını kararlaştırdığını bildirdi.Mahkemedeki kayıtlardan ayrıca Yusufzade’nin 26 Mart’ta belge kontrolü sırasında kolluk kuvvetlerine mukavemetten dolayı 12 günlüğüne tutuklandığı anlaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html

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crocus city hall, moskova, terör saldırısı