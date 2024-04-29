https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/artvinde-horoz-dovusturenlere-83-bin-525-lira-ceza-1083255106.html
Artvin'de horoz dövüştürenlere 83 bin 525 lira ceza
Artvin'de horoz dövüştürenlere 83 bin 525 lira ceza
Sputnik Türkiye
Artvin’de horoz dövüşüne jandarma baskını düzenlendi. Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T00:58+0300
2024-04-29T00:58+0300
2024-04-29T00:58+0300
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ardanuç
artvin
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Artvin’in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü sırasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Soğanlı köyünde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.Ekiplerce adreste yapılan aramada, bahiste kazanıldığı değerlendirilen 65 bin 980 lira, ruhsatsız tabanca, 7 taşıma kafesi, horoz dövüş ringi, tıbbi müdahale malzemesi, bahis defteri ve dövüşlerde kullanılan malzemeler ele geçirildi.El konulan 7 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, horoz dövüşünde bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.Açıklamada "Can dostumuz olan hayvanların her zaman yanında ve yardımında olmaya, hayvanları illegal amaçları doğrultusunda kullananların ise ensesinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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ardanuç, artvin
Artvin'de horoz dövüştürenlere 83 bin 525 lira ceza
Artvin’de horoz dövüşüne jandarma baskını düzenlendi. Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası verildi.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü sırasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Soğanlı köyünde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, bahiste kazanıldığı değerlendirilen 65 bin 980 lira, ruhsatsız tabanca, 7 taşıma kafesi, horoz dövüş ringi, tıbbi müdahale malzemesi, bahis defteri ve dövüşlerde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
El konulan 7 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, horoz dövüşünde bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.
Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Açıklamada "Can dostumuz olan hayvanların her zaman yanında ve yardımında olmaya, hayvanları illegal amaçları doğrultusunda kullananların ise ensesinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.