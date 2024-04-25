https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/sag-tarafi-tavuk-sol-tarafi-horoz-gun-gectikce-cinsiyetiyle-alakali-karar-vermede-sikinti-yasadik-1083156199.html

Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık

Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İsmail Şentürk'ün hobi olarak beslediği yarı tavuk-yarı horoz görenleri şaşırtıyor. Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T16:41+0300

2024-04-25T16:41+0300

2024-04-25T16:42+0300

yaşam

tavuk

horoz

çiftlik

bursa

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Bursa'nın İnegöl İlçesinde hobi olarak kanatlı hayvan yetiştiren mobilya fabrikası sahibi İsmail Şentürk, geçtiğimiz yıl tavuklarının kuluçkaya yattığı yumurtalardan dünyaya gelen yarı tavuk yarı horoz özelliklerini taşıyan hayvanı görünce şaşırdı. Yaşadıklarını anlatan İsmail Şentürk, "Geçen sene tavukların altından yumurtadan çıkan bir hayvanımız. Gün geçtikçe, büyüdükçe hayvanın cinsiyetiyle alakalı karar verme aşamasında sıkıntılar yaşadık. Bazen horoz dedik bazen tavuk dedik. Tam olarak büyüdüğünde yarı horoz yarı tavuk olduğunu anladık. Bunun araştırmasını yaptık. Dünyada çok az rastlanılan bir vaka. Bizde olması sürpriz oldu. Bunu da paylaşmak istedik. Üreme anlamında bir şey söz konusu değil. Horoz veya tavuklarla eşleşmiyor. Yumurta da yapmıyor. Bunun sonucunda çift cinsiyetli olduğu için yönelme yok. Bundan dolayı yavru alma söz konusu olamaz. İlginç bir durum. Daha önce İngiliz bilim adamlarının önlerine böyle bir durum gelmiş. Bunu üniversitelerde araştırmaya almışlar. Bizim ilgimizi çekti" dedi. Hayvanın özelliklerinden bahseden Şentürk, "Sağ tarafı tavuk, ibiği tamamen kısa, ince ve tamamen yeşil. Sol tarafında ibiği uzun, tamamen horoz. Sol bacağı sarı, horozların sarı olur genelde. Tavukların yeşilimsi. Aynı özellikleri taşıyor. Vücudunun yarısı da daha az gelişmiş tavuk gibi. Sol tarafı daha iri horozlar gibi. Budunda bile sağ budu daha zayıf, sol budu daha etli. Şu an salıyoruz araya ama eşleşme söz konusu değil. Hem horozlarla hem tavuklarla kavga ediyor. Tamamen farklı bir cinsiyet. İlgi alaka varsa üniversite araştırmak isterse oralara teslim edebiliriz" diye konuştu.

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bursa

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horoz tavuk,tavuk horoz,hayvan