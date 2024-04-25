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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/sag-tarafi-tavuk-sol-tarafi-horoz-gun-gectikce-cinsiyetiyle-alakali-karar-vermede-sikinti-yasadik-1083156199.html
Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık
Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İsmail Şentürk'ün hobi olarak beslediği yarı tavuk-yarı horoz görenleri şaşırtıyor. Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T16:41+0300
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yaşam
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Bursa'nın İnegöl İlçesinde hobi olarak kanatlı hayvan yetiştiren mobilya fabrikası sahibi İsmail Şentürk, geçtiğimiz yıl tavuklarının kuluçkaya yattığı yumurtalardan dünyaya gelen yarı tavuk yarı horoz özelliklerini taşıyan hayvanı görünce şaşırdı. Yaşadıklarını anlatan İsmail Şentürk, "Geçen sene tavukların altından yumurtadan çıkan bir hayvanımız. Gün geçtikçe, büyüdükçe hayvanın cinsiyetiyle alakalı karar verme aşamasında sıkıntılar yaşadık. Bazen horoz dedik bazen tavuk dedik. Tam olarak büyüdüğünde yarı horoz yarı tavuk olduğunu anladık. Bunun araştırmasını yaptık. Dünyada çok az rastlanılan bir vaka. Bizde olması sürpriz oldu. Bunu da paylaşmak istedik. Üreme anlamında bir şey söz konusu değil. Horoz veya tavuklarla eşleşmiyor. Yumurta da yapmıyor. Bunun sonucunda çift cinsiyetli olduğu için yönelme yok. Bundan dolayı yavru alma söz konusu olamaz. İlginç bir durum. Daha önce İngiliz bilim adamlarının önlerine böyle bir durum gelmiş. Bunu üniversitelerde araştırmaya almışlar. Bizim ilgimizi çekti" dedi. Hayvanın özelliklerinden bahseden Şentürk, "Sağ tarafı tavuk, ibiği tamamen kısa, ince ve tamamen yeşil. Sol tarafında ibiği uzun, tamamen horoz. Sol bacağı sarı, horozların sarı olur genelde. Tavukların yeşilimsi. Aynı özellikleri taşıyor. Vücudunun yarısı da daha az gelişmiş tavuk gibi. Sol tarafı daha iri horozlar gibi. Budunda bile sağ budu daha zayıf, sol budu daha etli. Şu an salıyoruz araya ama eşleşme söz konusu değil. Hem horozlarla hem tavuklarla kavga ediyor. Tamamen farklı bir cinsiyet. İlgi alaka varsa üniversite araştırmak isterse oralara teslim edebiliriz" diye konuştu.
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Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık

16:41 25.04.2024 (güncellendi: 16:42 25.04.2024)
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW190131Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: 'Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık'
Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz: 'Gün geçtikçe cinsiyetiyle alakalı karar vermede sıkıntı yaşadık' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW190131
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan İsmail Şentürk'ün hobi olarak beslediği yarı tavuk-yarı horoz görenleri şaşırtıyor. Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz özelliklerini taşıyan kanatlı hayvanın bir başka hayvanla çiftleşmesi de gerçekleşmiyor.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde hobi olarak kanatlı hayvan yetiştiren mobilya fabrikası sahibi İsmail Şentürk, geçtiğimiz yıl tavuklarının kuluçkaya yattığı yumurtalardan dünyaya gelen yarı tavuk yarı horoz özelliklerini taşıyan hayvanı görünce şaşırdı.
Yaşadıklarını anlatan İsmail Şentürk, "Geçen sene tavukların altından yumurtadan çıkan bir hayvanımız. Gün geçtikçe, büyüdükçe hayvanın cinsiyetiyle alakalı karar verme aşamasında sıkıntılar yaşadık. Bazen horoz dedik bazen tavuk dedik. Tam olarak büyüdüğünde yarı horoz yarı tavuk olduğunu anladık. Bunun araştırmasını yaptık. Dünyada çok az rastlanılan bir vaka. Bizde olması sürpriz oldu. Bunu da paylaşmak istedik. Üreme anlamında bir şey söz konusu değil. Horoz veya tavuklarla eşleşmiyor. Yumurta da yapmıyor. Bunun sonucunda çift cinsiyetli olduğu için yönelme yok. Bundan dolayı yavru alma söz konusu olamaz. İlginç bir durum. Daha önce İngiliz bilim adamlarının önlerine böyle bir durum gelmiş. Bunu üniversitelerde araştırmaya almışlar. Bizim ilgimizi çekti" dedi.
Hayvanın özelliklerinden bahseden Şentürk, "Sağ tarafı tavuk, ibiği tamamen kısa, ince ve tamamen yeşil. Sol tarafında ibiği uzun, tamamen horoz. Sol bacağı sarı, horozların sarı olur genelde. Tavukların yeşilimsi. Aynı özellikleri taşıyor. Vücudunun yarısı da daha az gelişmiş tavuk gibi. Sol tarafı daha iri horozlar gibi. Budunda bile sağ budu daha zayıf, sol budu daha etli. Şu an salıyoruz araya ama eşleşme söz konusu değil. Hem horozlarla hem tavuklarla kavga ediyor. Tamamen farklı bir cinsiyet. İlgi alaka varsa üniversite araştırmak isterse oralara teslim edebiliriz" diye konuştu.
4 ayaklı civciv - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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