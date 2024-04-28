Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:16 28.04.2024 (güncellendi: 20:30 28.04.2024)
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
© AP Photo / Francisco Seco
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Ankara Valiliği yarın kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda,şu ifadeler yer aldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
"Ankara'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!" başlığıyla yayımlanan uyarının tamamı şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre,; 29.04.2024 Pazartesi günü Ankara çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 28, 2024
Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/WdwQE8fmhv