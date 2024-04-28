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Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
11:23
2 dk
SESLİ HABER
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Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi
Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu dün akşam oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T09:56+0300
2024-04-28T09:56+0300
spor
al-musrati
beşiktaş
fenerbahçe
özür
kırmızı kart
derbi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Libyalı futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 maça çıktı.Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği derbide de kendi kalesine gol atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/derbi-kaybetmiyor-fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-son-8-derbide-yenilgi-almadi-1083224629.html
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al-musrati, beşiktaş, fenerbahçe, özür, kırmızı kart, derbi
al-musrati, beşiktaş, fenerbahçe, özür, kırmızı kart, derbi

Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

09:56 28.04.2024
© AA / Oğuz YeterAl-Musrati
Al-Musrati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu dün akşam oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
Libyalı futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 maça çıktı.
Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği derbide de kendi kalesine gol atmıştı.
İSMAİL KARTAL - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
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