https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/al-musrati-besiktas-taraftarindan-ozur-diledi-1083227550.html

Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu dün akşam oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T09:56+0300

2024-04-28T09:56+0300

2024-04-28T09:56+0300

spor

al-musrati

beşiktaş

fenerbahçe

özür

kırmızı kart

derbi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Derbide kırmızı kart gören Al-Musrati, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Libyalı futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 10 maça çıktı.Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği derbide de kendi kalesine gol atmıştı.

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Sputnik Türkiye

al-musrati, beşiktaş, fenerbahçe, özür, kırmızı kart, derbi