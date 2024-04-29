https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/adanada-seyir-halindeki-tir-cukura-dustu-1083286266.html
Adana'da seyir halindeki TIR çukura düştü
Adana'da seyir halindeki TIR çukura düştü
Sputnik Türkiye
Adana'da kum yüklü bir TIR seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T21:54+0300
2024-04-29T21:54+0300
2024-04-29T21:54+0300
türkiye
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adana
çukur
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Adana merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen kum yüklü TIR yolda oluşan çukura düştü.Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.TIR'da yüklü kum yola saçıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/manganin-solisti-ferman-akgul-ailesiyle-birlikte-turkiyeden-tasinma-sebebini-acikladi-1083271287.html
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tir, adana, çukur
Adana'da seyir halindeki TIR çukura düştü
Adana'da kum yüklü bir TIR seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü.
Adana merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen kum yüklü TIR yolda oluşan çukura düştü.
Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
TIR'da yüklü kum yola saçıldı.