https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/manganin-solisti-ferman-akgul-ailesiyle-birlikte-turkiyeden-tasinma-sebebini-acikladi-1083271287.html
Manga'nın solisti Ferman Akgül ailesiyle birlikte Türkiye'den taşınma sebebini açıkladı
Manga'nın solisti Ferman Akgül ailesiyle birlikte Türkiye'den taşınma sebebini açıkladı
Sputnik Türkiye
MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, ailesiyle birlikte Türkiye'den Kopenhang'a taşındığını duyurdu. Taşınma sebebi merak edilen Akgül’den açıklama geldi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T14:36+0300
2024-04-29T14:36+0300
2024-04-29T14:36+0300
yaşam
manga
şarkıcı
türkiye
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MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kopenhag'a taşındığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:Ferman Akgül, açıklamasına şöyle devam etti:'Konserlerde görüşürüz'Turnelere ve stüdyo çalışmaları için Türkiye’ye geleceğini belirten Akgül, "Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı seçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/ferman-akgul-redd-ve-aylin-aslima-actigi-tazminat-davasini-kaybetti-1081837823.html
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manga, şarkıcı, türkiye
Manga'nın solisti Ferman Akgül ailesiyle birlikte Türkiye'den taşınma sebebini açıkladı
MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, ailesiyle birlikte Türkiye'den Kopenhang'a taşındığını duyurdu. Taşınma sebebi merak edilen Akgül’den açıklama geldi.
MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kopenhag'a taşındığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Sürekli yağdığı için New York şarkısındaki romantizmden uzaklaşıyor arada tabii. Ama kendi melankolisi var buranın da. Merak içindesiniz biliyorum, neler olduğu ile ilgili. Bir canlı yayında anlatacağım bu hafta. Güzel bir hafta sonu olsun herkes için.”
Ferman Akgül, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar. maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın."
Turnelere ve stüdyo çalışmaları için Türkiye’ye geleceğini belirten Akgül, "Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı seçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle" açıklamasında bulundu.